Kantšelil olid Eesti ja eesti muusikutega pikaajalised ning tihedad sidemed, teda mängiti Eestis sageli, nende hulgas ka Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkester aastal 2017. Eriline side oli tal Andres Mustoneniga, kes on tema teoseid üle maailma esitanud, viimati paar päeva enne Kantšeli surmateadet. Kantšeli oli lähedane sõber ka Arvo Pärdile. Pärdi sõnul puudutas Gia Kantšeli lahkumine teda väga sügavalt ning ta jääb oma kolleegi ja kauaaegset sõpra alatiseks igatsema.

Rahvusvahelist tunnustust pälvinud Gruusia maestrot on nimetatud Ennio Morricone ja Nino Rota kõrval maailma suurimate filmiheliloojate hulka. Kantšeli tegi aastaid muusikat Gruusia teatri- ja kinotükkidele ning tema teosed on saatnud mitmeid Gruusia ikoonilisemaid filme. Kantšeli muusika on esindatud rahvusvahelistes filmides, nagu "Kin-Dza-Dza!" (1986), "The Tree of Life" (2011) ja "Pasport" (1990). Oma elu jooksul kirjutas Kantšeli enam kui 37 orkestriteost, 10 kammermuusikapala ja 10 kooriooperit. Kantšeli elas pärast Nõukogude Liidu lagunemist 1991. aastal Lääne-Euroopas. Kui ta Antverpenisse kolis, sai Kantšelist Flandria Kuningliku Filharmoonia residenthelilooja.

Hiljutises intervjuus väljaandele OK! Magazine Georgia ütles Kantšeli oma elule tagasi vaadates, et oli seda elanud õnnelikult, kuna oli näinud oma loomingut esitamisel maailma parimates kontserdisaalides (Seattle'is, NYC-s jne). Siiski kirjutas ta enamasti kurba ja traagilist muusikat. Ta paljastas intervjuus ka selle põhjuse. "Ma kirjutan traagilist muusikat, sest õnnelikult elatud elust hoolimata ei ole see kõik, mis minu ümber toimub – minu kodumaal, maailmas – andnud mulle kunagi õigust kirjutada teistsugust muusikat."

Kantšeli loomingut tervikuna iseloomustab tugev emotsionaalsus, rikkalik kõlavärvide maailm, kontrastiderohkus ning huvi vaimsete teemade vastu. Arvo Pärdi ja Gia Kantšeli helikeele ühine joon on püüdlus läbipaistvuse ja puhtuse suunas. Arvo Pärdi Keskus pühendab ka 5. ja 6. oktoobril toimuva Hortus Musicuse kontserdi "Fratres" Gia Kantšeli mälestusele. Kontserdil kõlab Kantšeli teos "Helesa".