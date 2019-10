Mõndagi on muutunud pärast Baltimore'i indie-popbändi Lower Dens eelmist kauamängivat "Escape From Evil" (2015; loe arvustust lisatud lugudest). Kvartett kahanes duoks, alles jäid kunstiline juht Jana Hunter ja trummar-klahvpillimängija Nate Nelson. Vahetunud on poliitiline režiim USAs ja see muutus on inspireerinud ka mitmeid uusi laule. Ning eelmise albumi väljalasketsükli aegu enda soolisust voolavaks määratlenud Jana Hunter on nüüd välja tulnud transsoolise mehena.

Kväär- ja transtemaatika on Hunterile eriti oluline, näiteks singlilugu "I Drive" (vaata alt videot) räägib pereprobleemidest, mis paljudele LGBTQ kogukonna esindajatele on isiklik murekoht. Samas vabariiklaste ohvrikompleksi on vaatluse alla võtnud "Young Republicans", esiksingel, mida aga raadio programmijuhid liiga vastuoluliseks pidasid.

Muusikaliselt on Lower Densi krautrock-aspekt tänaseks praktiliselt lahtunud. Võimalik, et tänu koosseisu poolitumisele, tõenäolisemalt siiski tingituna Hunteri soovist kirjutada popilikumaid teemasid. Seega jätkub juba "Escape From Evil'il" kehtestatud 80ndate süntpopist inspireeritud liin, säilivad siiski dreampop'ilikud nüansid ja sedasorti dramaatiline ärevus, mis on Lower Densi loomingut läbinud.

Nii on enamik lugusid kokku pandud komponentidest nagu moroderlikud sündisekventsid, vaheldumisi akustilised ja elektroonilised trummipartiid ja sedapuhku minimalistlikum kitarrimäng, aegajalt taustalt kostmas puhkpillegi. Eristub albumit lõpetav ballaad "In Your House" oma akustilisema ja klaveripõhise instrumenteeringuga. Selline pala võib olla uue teistmoodi suuna indikaator või lihtsalt meeldiv vaheldus. Kuigi "Nootropics" ja "Escape From Evil" on endiselt Lower Densi tunnusalbumid, kannab nüüdne plaat duo hetke suunamuutuse edumeelselt välja.