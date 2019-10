Foto Tallinnal müüdi kunsti 17 500 euro eest

Üheksandat Foto Tallinna külastas ligi 1000 kunstihuvilist. Giidituuridel, vestlusringides ja kunstnikuvestlusel osales kokku üle 200 inimese. Messi kevadel avalikustatud uus veebileht www.fototallinn.ee on kogunud üle 15 000 vaatamise.

Messilt osteti 17 kunstiteost kodu- ja välismaistelt kunstnikelt kokku üle 17 500 euro väärtuses. Uue omaniku leidnud teoste seas oli nii klassikalisemat fotokunsti kui installatiivsemaid lähenemisi ja üks videoteos.

Foto Tallinn 2019 partnerid olid Artproof ja Outset Eesti. Artproof pani koostöös True Vue Inc.-iga ühele Foto Tallinnal osalevale kunstnikule välja 5000 eurose stipendiumi messile uue seeria produtseerimiseks. Stipendiumi laureaat on Kristina Õllek, kes esitles Foto Tallinnal Põhjamere ökoloogiat uurivat projekti "Filter feeders, double binds and other silicones" (2019).

Rahvusvahelise žürii valis messilt Eesti fotokunstnike teoseid, mis kingitakse tuleval aastal rahvusvahelistesse avalikesse kunstikogudesse. Valituks osutusid Mari-Leen Kiipli "Fish That Swallows the Earth/ Particles That Dance in the Sunrays" (2018) ja foto Cloe Jancise seeriast "Ootamine igaviku seisukohalt" (2019).

Kunstimessi Foto Tallinn korraldab Eesti Fotokunstnike Ühendus Foku ja 2019. aasta mess kuulus kaasaegse kunsti biennaali Tallinna Fotokuu põhikavva.