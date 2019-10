Kristiina Poska: võib-olla DNA-testiga leiaks põhjuse, miks Belgias end nii koduselt tunnen

45 minutit enne kontserdi tõdes Poska "Aktuaalsele kaamerale", et tunne on väga hea ja ta on väga elevil.

"Proovid on läinud väga hästi ja see on peadirigendina minu esimene kontsert. Nad tegid selle otsuse siin suhteliselt spontaanselt pärast ainult ühte projekti. Aga millega ma ise olen väga rahul olen, on see, et see tunne on täiesti sama, see keemia on täpselt seesama ja see tahtmine koos musitseerida on sama."

Poska on leidnud endale südamelähedase orkestri ja koduse koha. "Ma tunnen end siin ausalt öeldes väga hästi. Tänapäeval on ju hästi populaarne asi teha neid DNA-teste, et vaadata, mis veri inimestel sees on, ja üks tark eestlane ütles hiljuti, et eestlastes on väga palju Hollandi ja Madalmaade verd. Ma mõtlesin, et ma peaksin selle testi tegema, võib-olla sealt leiab ka mingi põhjuse, miks ma ennast siin nii koduselt tunnen."

"Mul oli tunne, et ta oli kõigiga seotud, kõik olid tema kätes. Ta nagu tantsis muusikaga," kommenteerisid kontserdikülastajad Francois ja Micheline Poska etteastet.

"Mul on taas suurepärane tunne nagu aasta tagasi, kui ta dirigeeris Schuberti sümfooniat nii paljude detailide ja paindlikkusega. See on muusika tegemine kõrgeimal tasemel ja me oleme väga õnnelikud," tõdes Flandria sümfooniaorkestri direktor Frederik Styns.

Eesti kontserdipublikul on võimalik Flandria sümfooniaorkestri ja Kristiina Poskaga kohtuda juba järgmisel aastal, nimelt kavatseb orkester tulla Eesti tuurile.