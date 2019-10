Kellerteatri lavale jõuavad Indrek Hargla lühinäidendid

"Kodukäijad" on kaks lugu kummitustest kahes erinevas ajas ja ruumis, 19. sajandi Saksamaal ja tänapäeva Eestis. Neid ühendab see, et mis on surnud, on tulnud tagasi elavate maailma, sest kõige tugevamad tunded ei sure iialgi päriselt. Armastus ja vihkamine ei lase surnutel püsida rahus.

Indrek Hargla spetsiaalselt Kellerteatrile kirjutatud kaks lühinäidendit "Phosphorus" ja "Nõia tütar" on lavastanud Vahur Keller, kunstnik on Britt Urbla Keller, helilooja Liina Sumera.