Ellen Niidu valikkogu "Aastatel on tiivad" toob lugejate ette mitmed seniavaldamata luuletused

Tallinna linnahalli tulevik sõltub eelkõige Euroopa komisjoni riigiabi otsusest, kuid mis linnahalli täpsemalt tuleb, peab otsustama valitsus. Kultuuriminister Tõnis Lukas on öelnud, et Linnahall võib saada peale konverentsikeskuse ka ooperimaja funktsiooni. Linnahalli AS on seni tegelenud sellega, et majja tuleksid kontserdisaal ja konverentsikeskus.