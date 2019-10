Suri legendaarne trummar Ginger Baker

Kolmapäeval lahkus maailmakuulus Gruusia helilooja Gia Kantšeli (10. august 1935 – 2. oktoober 2019). Kantšelit ühendas Eestiga palju, tema lähedasemaid sõpru on dirigent Andres Mustonen, kelle käe all said esiettekande mitmed Kantšeli teosed ja kes leiab, et Kantšeli muusika mõju on pärast tema surma veelgi suurem.