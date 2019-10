Otseülekanne kell 18: Kallase ja Tammsaare õhtu Tartus

Vestlevad soome kirjanik ja kirjandusteadlane Silja Vuorikuru ning soome kirjaniku, tõlkija ja Tammsaare uurija Juhani Salokannel. Vestlust juhib eesti kirjandusteadlane, -kriitik ja tõlkija Sirje Olesk.



Silja Vuorikuru teos "Aino Kallas. Maailma südames" ilmus eesti keeles möödunud aasta lõpus (kirjastas Varrak, tõlkis Sirje Olesk). Raamat räägib Eesti-Soome kultuurisilla ehitajast. Teoses käsitletakse süvitsi Kallase senirääkimata lapsepõlvelugu ning elu ja loomingut. See on liigutav jutustus autorist, kes jõudis erandliku rahvusvahelise tunnustuseni, kuid pidi taluma üksindust, mõistmatust ja mitmeid suuri kaotusi. Raamatus kirjeldatakse 20. sajandi alguse kultuurilist ja poliitilist atmosfääri, inimeste ootusi ja väärtushinnanguid nii Soomes kui ka Eestis. Esile kerkivad mitmed selle aja kultuurimaailma kesksed persoonid Hella Wuolijoest Friedebert Tuglaseni.

Käesoleva aasta algul vahetult enne Anton Hansen Tammsaare 141. sünniaastapäeva ilmus eesti keeles Juhani Salokandle monograafia "Noore Eesti südametunnistus" (kirjastas EKSA , tõlkinud Piret Saluri). Teos annab ülevaate nii Tammsaare loomingust kui ka elust. Raamatu koostaja sõnul on Tammsaare aktuaalne ka tänapäeval. Salokannel on öelnud, et kirjutas raamatu esialgu selleks, et Eesti rahvuskirjanikku soome lugejale lähemale tuua, aga usub, et raamatust on kasu ka eestlastel, eriti noorema põlvkonna lugejatel, kelle jaoks Tammsaare on kaugeks jäänud.

Vestlusõhtu korraldavad Soome Instituut ja Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakond.