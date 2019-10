Euroopa Heliloojate Ühenduse kontserdile valiti Eestist Tatjana Kozlova-Johannes

Rootsis, Stockholmi Kuninglikus Muusikakõrgkoolis kõlab 8. oktoobril, ECCO (The European Contemporary Composers Orchestra) kontserdil Stockholmi Saksofonikvarteti esituses Tatjana Kozlova-Johannese teos "Lost Motion". Stockholmi Saksaofonikvartett võib nimetada üheks Rootsi nüüdismuusika lipulaevaks. Kontserdi ellukutsujaks on Euroopa Heliloojate ja Laulukirjutajate Ühendus ECSA.

Tänavu täitub Stockholmi Saksofonikvartetil 50. tegutsemisaasta. Nad on esitanud ja tellinud kokku üle 700 teose heliloojatelt, kellest mitmed kuuluvad maailma nüüdismuusika tippu. Pühendumuse ja asjatundlikkusega on kvarteti liikmetel olnud ka ainulaadne ja eriline võime esitada meie ajastu muusikat viisil, mis avardab mõistmist ja tekitab uudishimu nüüdismuusika mitmekesise esteetika ümber.

ECCO on Euroopa heliloojaid ja laulukirjutajaid ühendava organisatsiooni ECSA (European Composers and Songwriters Alliance) projekt, mis on pühendatud kaasaegse muusika esitamisele ja edendamisele ning uute kuulajaskondadeni jõudmiseks. See toimib aktiivsete ansamblite, orkestrite ja spetsialistide võrgustikuna, toetades heliloojate ja esinejate vahelist loomingulist dialoogi ning pakkudes spetsialistidele võimalust arendada oma oskusi rahvusvahelisel tasandil kaasaegse muusika teostamiseks kogenud ansamblitega.

Tatjana Kozlova-Johannese teose "Lost Motion" (2013) Eesti esiettekande tegi Stockholmi Saksofonikvartett Estonia kontserdisaalis kontserdil "Nordic Satellites".

"Teose pealkiri ei kirjelda lihtsalt seisma jäämist, vaid see on dünaamiline liikumatus, mis sisaldab endas hoopis rohkem liikumist, kui paigalseis selle tavapärases mõistes. See on väline paigalseis, milles on sisemine liikumine. See lugu justkui kogub energiat ja siis justkui lükkab eemale nagu liiguks mingisuguse substantsi sees," on kirjeldanud helilooja Kozlova-Johannes oma teost Klassikaraadio intervjuus Tiia Tederile. "Puhkpill kui selline, mis sisaldab inimlikku hingamist, on mulle väga lähedane. Õhu liikumine on minu loomingule alati omane olnud."

Lisaks Tatjana Kozlova-Johannese loomingule kõlavad teosed heliloojatelt Benjamin Lang (Saksamaa), Nils Henrik Asheim (Norra), Nina Šenk (Sloveenia), Tomasz Skweres (Austria)ja Monty Adkins (Rootsi). Varem on ECCO kontsertidel Eestit esindanud Helena Tulve teosega 'nec ros, nec pluvia' Brüsselis, René Eespere teosega "Respectus" Viinis, Ülo Krigul teosega "Symphonic Slices" Bukarestis.

Samal ajal ECCO kontserdiga toimub Belgradis ka Euroopa Heliloojate ja Laulukirjutajate Ühenduse (ECSA) kohtumine, kus peamise arutluse all on valdkonnasisest Euroopa seadusandlust ja autoriõigust käsitlevad teemad, kus on esindatud ka Eesti Heliloojate Liit.