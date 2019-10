"Sõda ja rahu" algupärane käsikiri viidi esimest korda Venemaalt välja

Genfis pandi kõrgendatud valve all välja osa romaani käsikirjast, märkimaks 100 aastat riikidevahelist koostööd. Genfis eksponeeritud käsikirja on seni näidatud vaid Moskvas, Tolstoi muuseumis. Genfi viidi kuus lehekülge Tolstoi ajatust romaanist. Seda osa kirjutas ta 1864. aastast 1869. aastani. Eksponeeritud lõik käsitleb krahv Bezuhhovi ja prints Andrei dialoogi enne Borodino lahingut, kus Andrei nimetab sõda räpaseks ja jäletusväärseks asjaks, mida ei saa võrrelda malemänguga.

"See on fantastiline kogemus. Ma olen näinud Lev Tolstoi käsikirju oma kodumaal, aga ma tean, et neid pole kunagi varem Venemaalt välja viidud. See on esimene kord, kui nad on väljaspool Venemaad. Kuna Lev Tolstoi veetis siin aega, siis on minu jaoks väga oluline, et ta on nüüd ka siia jõudnud," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Ühinenud Rahvaste Geneva osakonna direktor Tatiana Valovaya.

"Tolstoi maailm on meie omast kardinaalselt erinev, kuid kaalul on samad asjad. Vajadus üksmeele ja dialoogi järele, vajadus arvamuspaljususe järele, kultuuride vahelise dialoogi vajadus. Nii et jah, see on vajalik, et Tolstoi oleks osa tänapäeva maailmast," sõnas inimõiguste ekspert, näituse kuraator Pierre Hazan.