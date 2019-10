Rahvusraamatukogus avatakse Jüri Arraku koloreeritud graafika näitus

2015. aastast on kunstnik Jüri Arrak täiendanud värvipliiatsitega mitmeid oma mustvalgeid graafikatõmmiseid, suurendades nende tööde emotsionaalset ja kunstilist külge või muutes isegi mitmete teoste sisulist tähendust. "Just värv on see, mis lisab pildile kord looduslähedust, kord romantilisust, aga mõnikord hoopis jõulisust või ähvardavat süngust" sõnas kunstnik.

Jüri Arrak on osalenud Eesti kunstielus aktiivselt juba 1960. aastatest peale. Ta on loojana olnud väga jõuline ning mitmekülgne ning toonud Eesti kunsti palju värvikust, paradokse ja metafoore. Ta on valitud ka rahvahääletusel "Sajandi Sada Suurkuju" 10 olulisema Eesti kunstniku hulka.

Näitus jääb avatuks 30. oktoobrini 2019.