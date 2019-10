Arvustus. Igav ja ebamugav visiit Alleni filmimaailma

"Vihmane päev New Yorgis" (A Rainy Day in New York )

Samal ajal, kui Woody Alleniga töötamise välistanud või seda kahetsenud näitlejate nimekiri kasvab ning Amazon on taganenud Alleniga tehtud nelja filmi leppest taas pinnale tulnud seksuaalse väärkohtlemise süüdistuse tõttu, tuleb ta uusim teos "Vihmane päev New Yorgis" vaikselt välja Euroopa kinodes. Ja sarnaselt Andrei Liimetsale tuleb nentida, et hoolimata kinokunsti kollektiivsuse ja režissööri kui ühe põhikomponendi eraeluliste detailide kohtumise komplekssusest, on Woody Alleni filme nende asjaolude valguses üha ebamugavam vaadata.

Eemaletõukavust võimendavad uue teose toon, teemad ja üldine kesisus. Film räägib jõuka New Yorki tudengi – arhetüüpse Alleni karakteri järjekordse variatsiooni – ehk neurootilise, intellektuaalse ja elus pisut eksinud Gatsby (Timothée Chalamet) ning ta naiivse, ent südika tüdruksõbra ajakirjandustudengist Ashleigh (Elle Fanning) jauramisrohkest "seiklusest" vihmases New Yorgis, mille käigus tegelased justkui saavad teada midagi uut armastusest, seksuaalsusest, sugude vahelisest dünaamikast ja elulistest eesmärkidest.

Väsinud armukolmnurgad

Noore Gatsby kõrval leidub loos taas keskealisi mehi, kes huvituvad noortest naistest ning noori naisi, keda paeluvad edukad, kuid seesmiselt konfliktsed loovisikud. Linateos fetišeerib jälle kunagist woodyallenlikku New Yorki, kuhu Gatsby (lootes veeta kvaliteetaega kallimaga ja vältida kohtumist vanematega) ja Ashleigh (eesmärgiga teha intervjuu kuulsa filmirežissööriga) saabuvad. Kuigi tegevus võiks vabalt toimuda eraldiseisval ajajoonel, millelt puuduvad igasugused olevikulised viited, on see paari detailiga seotud tänapäevaga.

Ajaline ähmasus tekitab läbiva dissonantsi noorte näitlejate mängu ja stsenaariumi vahel. Kõik alates narratiivi kandvast ja huumorit seekord ebaedukalt pigistavast woodyallenlikust dialoogist tegelaste vaheliste dünaamikateni välja tundub tohutult aegunud. Lisaks sellele, et Allen punub taas mingeid ebahuvitavaid loole struktuuri andvaid armukolmnurki, jätavad ka huumorikatsetused kohatu ja eemaletõukava tunde. Samuti rikkuritest noorte mured, ihad ja ambitsioonid joonistatakse selles mugavaid kokkusattumusi täis loos välja pealiskaudselt. "Allenile omased intellektuaalsed ninanipsud" ja "boheemlik kerglus", mida Aurelia Aasa filmile omistab ning mis on saatnud Alleni karjääri kõikuva eduga tänapäevani välja, mõjuvad selles loominguliselt mandunud tagasivaatavas kompotis pigem tülgastavalt kui vaimukalt.

Laisk taaskasutus

Kuigi Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name", "Lady Bird") Elle Fanning ("The Neon Demon", "Super 8") ning Selena Gomez ("Spring Brakers", "Monte Carlo") annavad parima, ei paku Alleni loomingus juba nähtud tegelaskujusid laisalt taaskasutav stsenaarium neile eriti võimalusi. Enamikust tekstist kumab läbi Alleni kunagi mõjus käekiri, mis seekord jääb loiuks ning koos näitlejate kord liiga passiivse ja kord pingutatud kehakeelega häirivalt tehislikuks. Tänu üldisele piinlikkust tekitavale toonile ei toimi ka kuidagi sihitud romantika ega sarm.

Arvestades ka lamedat pildikeelt ning ebaühtlast valguskujundust ja värviskaalat, siis Woody Alleni õnnestunud romantilise komöödia kogemuse saamiseks tasuks pigem pöörduda autori varasema loomingu poole, alustades "Annie Hallist" ja "Manhattanist". Sest "Vihmane päev New Yorgis" on nii tänapäeva filmimaastiku kui tööka režissööri loomingu kontekstis lahja linateos.