Ramo Teder: armusin hiiu kandlesse umbes 15 aasta tagasi

Ramo Teder selgitas "OP-is", et ta on õppinud flööti ja oma käe peal saanud selgeks ka igasugu keelpillid, aga hiiu kandlega, mis on nende bändi põhiinstrument, tegi ta tutvust alles hiljuti. "Armusin hiiu kandlesse umbes 15 aastat tagasi ja olen seda mänginud 10 aastat," sõnas ta ja lisas, et kuigi vahel satuvad talle ka muud instrumendid kätte, siis põhiline on ikka hiiu kannel.

"Me panime hiiu kandle laagrite käigus tähele, et meil on sarnast tausta ja lähenemist teiste hiiu kandle mängijatega võrreldes," sõnas Teder ja tõi välja, et samuti sobib hästi, kui üks on blond ja üks on brünett.

Marko Veisson mainis, et kuigi nende lugudest võib leida ka mõne tsitaadi Eesti pungiklassikast või vanadest hiiu kandle paladest, siis enamik on nende omalooming. "Osa lüürikast on sündinud lihtsalt jämmi käigus, kui on tulnud tunne, et nüüd tuleb millestki laulda," ütles ta, rõhutades, et siiski on ka traditsioonilisemalt kirjutatud tekste.