Mäletate veel, kui kogu maailm "Gangham Style'i" tegi? Aga seda, kui Rick Astley ootamatult kõikvõimalikke videoid katkestas? Internet ja YouTube on täis viraalseks muutunud klippe, mis teinud autoritest üleilmsed staarid. Nendegi seas on mõni edulugu kurioossem ja ootamatum kui teine. 2018. aasta sügisel jõudis sisuliselt päevapealt nii üle planeedi Mongoolia heavy metal.

The Hu nimelise koosluse esiksingel "Yuve Yuve Yu" (vaadake alt) on veerandsaja miljoni kuulamisega küll kõksugu justinbieberite ja despacitode kõrval imeväike tegija, ent tõi bändile kaasa ohtralt rahvusvahelise muusikapressi tähelepanu ning andunud vastuvõtu tänavu ette võetud esimesel Euroopa ja Põhja-Ameerika tuuril. Septembri keskel jõudis poelettidele ka kauaoodatud debüütplaat "The Gereg", mis tähendab 13. sajandil Temutšini ehk Tšingis-khaani aegu Mongoolia impeeriumis kasutusele võetud diplomaatilist passi.

Mongoolia impeeriumi võimsusest on küll tänaseks alles vaid paarimiljonise elanikkonnaga rikkuselt maailma teise sajasse vajuv riik Hiina ja Venemaa vahel, ent pärimus mineviku hiilgusest püsib. Nagu on muistse vabadusvõitluse, huntide ja hiite pärandist sepistanud silmapaistva koha Eesti uuemas muusikaloos ja siit kaugemalgi ansambel Metsatöll, mõjub ka The Hu oma iidsete aegade kangelaslikkusest jutustavate lugudega eksootiliselt ja originaalselt.

Videotes kasutatakse ära kodumaa kaunist loodust, riietuses traditsioonilise ürpe, muusikalisele kõlale annavad eripära aga kõrilaul ning Mongoolia instrumendid keelpill morin khuur ja vilepill tsuur. Folkmuusikaga käiakse kogu aupaklusele vaatamata ringi vabalt ja vahedalt. Bänd ise toob muide eeskujudena välja rohkeid lääne rockstaare Foo Fightersist ja System Of A Downist Rammsteini ja Metallicani. Globaliseerumine, noh!

Tulemuseks on vähemalt esiksinglitena lood, mis peaks kõrva püsti kiskuma ka neil, kel folkloorist innustatud raskemuusika muidu peamiselt hoopis kehakarvu püsti ajab. Segu mahedast ja maalähedasest ning rajust ja haaravast. Bänd ise nimetab oma stiili hunnu rockiks ja väidab end olevat selle stiili esimene esindaja. Seda võib siiski võtta kerge liialdusena, sest sarnast vagu on sel sajandil kündnud näiteks oma muusikaga Sergei Bodrovi suurejoonelise "Mongoli" heliribale jõudnud Altan Urag või tosinat žanrit põimiv Hiina-Mongoolia kollektiiv Hanggai. The Hule omaks saanud kuulsusesära pole siiski nautinud ükski neist.

Plaadile on jõudnud üheksa lugu, neli varem singlitena ilmavalgust näinud. Pärast võrdlemisi tagasihoidlikku nimipala kõlab teine aasta eest bändile tuntust toonud Youtube'i-hitt, ürgse rütmi ja tõrrepõhjast kostuva käreda vokaaliga "Wolf Totem". Paraku ilmneb kiirelt "The Geregi" põhiprobleem – ükski varem avaldamata pala ei küündi senise kõrgusele.

Tempo on pigem keskmine või aeglane. Alles viies lugu, pidune "Shoog Shoog" äratab plaadi tõeliselt ellu. Just märksa energilisemas hoos tulevad esile ansambli säravamad omadused – ärgas produktsioon, harvakuuldud pillipartiid ning end mitte ülearu tõsiselt võttev vaimsus. Viimase osas on The Hu kontrastne – laulusõnad räägivad khaanide pärandist ja vaenlaste alistamisest. Siin võiks näha korralikku marurahvusluse annust. Bändi enda sõnul on nende sõnum aga eelkõige inimkonna ühtsus ning maailma avatus, näiline agressiivsus polevat aga enamat auavaldusest kultuurilistele juurtele. Ega Metsatöllu paladki ju päriselt mõõka haarama ja tänavale taplema aja.

Enne plaadi lõppu kõlab lõpuks ära ka Mongoolia heavy-pistrikule tiivad andnud, sarnaselt kogu plaadile esivanematele pühendatud "Yuve Yuve Yu". Kokkuvõttes ei astu The Hu parimate hetkede lubavuse kiuste oma debüüdil oluliselt välja huvitava kultuurilise eksootika staatusest, kuid rohkete žanrifännide maailmakaardil peaks nüüd üks põnev lipuke lisaks olema.