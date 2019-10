Vabamu näitus kujutab Soome eestlaste elu koomiksivormis

Näitusel saab uurida koomikseid sellest, kuidas Soomes elades igatsetakse perekonda, eesti toitu või kuidas Soome mindud paar aastat kujunevad märksa pikemaks ajaks. Koomiksid on kunstniku sõnul helged ja tehtud läbi huumoriprisma ning põhinevad intervjuudel nendega, kes on läinud Soome, aga sealt ka koju tagasi tulnud.

"Esialgu tundus see kõik neid lugusid lugedes masendav. Välismaale minnakse ikka paremat elu otsima. Kuna see projekt on pikk – neli aastat – ja ma ei tahtnud kogu aeg selle kurvameelsuses sees olla, siis mõtlesin välja naljakad pildid, et oleks natuke lõbusam ja endal kihvtim joonistada," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" Rattas ise.

Martin Rattase koomiksinäitus "See oli siis, kui Soome läksime". Autor/allikas: Martin Rattas

Näituse avamisel said sõna noored, et jagada oma kogemusi Eesti-Soome rändega.

"Ainuke erinevus on see, et Eestis on kodutöid palju rohkem. Vaba ajast läheb palju rohkem aega koduste tööde tegemisele kui Soomes. Peab rohkem aega varuma," selgitas Lotta Hasa.

"Koolis on koolivorm ja natuke rangem kord kui Soomes. Tunni alguses seistakse püsti ja tervitatakse õpetajaid. Hästi viisakas ja vanakoolilik võrreldes Soomega," lisas Hasa.

"Minu jaoks oli keel kõige raskem. Aga eesti kultuuriga oli muidu väga tore ja lihtne harjuda," sõnas Katariina Forssten. Ta lisas, et inimesed on Soomes ehk rohkem avatud. "Mitte et Eestis ei oleks, aga Soomes on inimestega veidi lihtsam tutvuda."

Vabamus esitleti ka eesti noorte kirjutatud fantaasiaraamatut "Minu kaks kodumaad". Raamatu on koostanud Keiu Telve koos folklorist Pihla Maria Siimuga. Pihla Maria Siimu sõnul teamegi me eriti vähe just laste ja noorte rändest.

"Seal on erinevaid lugusid ja nad muidugi põimivad sinna sisse seda, mis nad on vanematelt kuulnud. Näiteks, et "läksime Soome, et raha teenida". Seal on palju huvitavaid detaile. Tuleb nii kurbi kui rõõmsaid tundeid ja palju fantaasiat sinna juurde," selgitas Siimu.