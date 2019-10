Suri näitleja Robert Forster

New Yorgist Rochesterist pärit Forster kaalus põgusalt ka juristiks hakkamist, enne kui kolis New York Citysse, et näitlejaks saada. Oma filmidebüüdi tegi ta 1967. aastal, astudes Marlon Brando ja Elizabeth Taylori kõrval üles John Hustoni filmis "Reflections in the Golden Eye". Järgmisel aastal oli ta peaosas Haskell Wexleri tunnustatud cinéma vérité [dokumentaalfilmi stiil, kus püütakse elu jäädvustada vahetult ja spontaanselt – toim] stiilis tehtud filmis "Mad Cool", kus Forster kehastas teleuudiste operaatorit, vahendab Consequence of Sound.

1970. ja 80. aastad olid Forsteri jaoks segased ajad. Ta mängis paaris telesarjas, telekanali NBC sarjas "Banyon" ja telekanali ABC sarjas "Nakia", kuid mõlema sarja tegemine lõpetati vaid ühe hooaja järel. 1979. aastal valiti ta Disney suure eelarvega ulme-ooperisse "The Black Hole", mille piletimüügitulemus oli aga kesine.

1997. aastal sai aga Forsteri karjäär sisse uue hoo tema rolliga Tarantino filmis "Jackie Brown". Just Forsterile mõeldes kirjutas Tarantino pärast temaga "Reservoir Dogsi" rollikatsetel tutvumist filmile kautsjonivahendaja Max Cherry rolli. Selle rolliga teenis Forster ka parima kõrvalnäitleja Oscari nominatsiooni.

"Jackie Browni" edu viis rollideni 2000. aastate alguse filmides, nagu David Lynchi "Mulholland Drive", Bobby Farrelly "Me, Myself & Irene" ja Paul McGuigani "Lucky Number Slevin". Hiljuti astus Forster aga üles Antoine Fuqua filmides "Olympus Has Fallen" ja selle järjefilmis, Babak Najafi lavastatud linateoses "London Has Fallen", aga ka Lynchi "Twin Peaksi" uues hooajas ja "Breaking Badis", mille eest ta pälvis Saturni auhinna parima külalisrolli eest televisioonis. Forster astub üles ka äsjailmunud "Breaking Badi" jätkufilmis "El Camino", mis on ühtlasi viimane roll, mille ta enne surma tegi.