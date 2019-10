Galerii. Leigarite juubelietendus otsis emakeelseid vahendeid tähenduslikuks tantsimiseks

Tantsulavastuse "Koju jäi mul …" lähtepunkt on arusaam, et vaba eneseväljenduse vahendid peituvad emakeeles ja seda mitte ainult sõnalise suhtlemise korral. Laul, tants, pillimäng, söömine, rõivastumine – kõik omandab rikkalikuma tähenduse, kui seda mõistetakse teha emakeeles.

Lavastuses otsivadki Leigarid tähenduslikuks tantsimiseks, lauluks, musitseerimiseks vajalikke emakeelseid vahendeid, teadmisi, oskusi.

"Muusikaline, kehaline, visuaalne emakeel, kõiki neid läheb tarvis, et end üksteisele mõistetavaks teha ja ka keerulisemaid mõtteid vahetada. Meie lavastuses on emakeel see abivahend, mida meie tegelased ikka ja jälle vajavad, et pidada dialoogi omavahel või ümbritseva keskkonnaga," seisab lavastuse kirjelduses.