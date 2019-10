Kirjandusauhinna PEN Pinter laureaat otsustas auhinda jagada Etioopia aktivistiga

Kirjanik, aktivist ja ajaveebiplatvormi Zone 9 kaasasutaja Hailu on oma töö eest neli korda vangis istunud, ehkki teda pole kunagi tema vastu esitatud süüdistuses süüdi mõistetud. Loosungi "Me blogime, sest me hoolime" (inglise keeles we blog because we care) all toimetava Zone 9 eesmärk on luua koht sõnavabadusele, kus inimesed saaksid Etioopias toimuva inimõiguste rikkumise vastu sõna võtta, vahendab The Guardian.

Sissay valis Hailu PEN Pinteri rahvusvaheliseks kirjanduslikku julgust üles näidanud kirjanikuks, nimetades teda inimeseks, kes seisab oma sõnade eest ka vanglaga silmitsi seistes ning kelle sõnum on tõusnud kõrgustesse, kust seda kogu inimkonnale kuulutada.

"Kui ma teda laureaadi kohale kaalusin, rääkisin temast paljude etiooplastega Etioopias," rääkis Sissay. "Teda armastavad nii tema enda põlvkond kui ka noored: ta on 21. sajandi kangelane. Oli ilmne, et kirjanduslikku julgust üles näidanud kirjanik pidi olema tema. Ta on minu kangelane."

Hailu tänas oma Briti Raamatukogus peetud amharakeelses kõnes Sissay'd, et ta otsustas just temaga auhinda jagada. Hailu sõnul on ta kirjutamise tõttu raisanud 596 päeva oma elust vanglas, samuti olnud jälitustegevuse, hirmutamise, peksmise ja solvangute ohver.

"Kuid võin kindlalt öelda, et olen kirjutamisega pigem võitnud kui kaotanud," sõnas ta. "Minu soov on kasutada oma häält allasurutute teenimiseks, nende nimel, kellest on saanud ohvrid seksuaalse sättumuse, ahnuse, usu või poliitiliste vaadete tõttu. Minu unistus saab teoks. Minu soov on teenida oma häälega neid, kellel endil häält ei ole, neid, kes rääkisid minu eest siis, kui ma seda ise teha saanud. Ma saan selle eest tasuda ainult sellega, et annan kirjutamisega hääle neile, kel seda pole ja neile, kelle häält ei kuulda."

PEN Pinteri auhind antakse kirjanikule, kes Harold Pinteri Nobeli kõne kohaselt jälgib maailma kartmatu ja vankumatu pilguga ning näitab üles raevukat intellektuaalset otsusekindlust elu ja ühiskonna tegeliku tõe väljaselgitamisel.

Sissay'd, kes kuulutati auhinnasaajana välja tänavu juunis, kirjeldas žürii kui Orfeust, kes ei lõpeta kunagi laulmist ja kes igas oma teoses naaseb allilma, kus ta elas mittetahetud lapsena, kuid kes sepistab oma kurbusest ilusaid sõnu ning tuhandeid põhjuseid elamiseks ja armastamiseks. Sissay kasvas üles lastekodus Wiganis, Suur-Manchesteri linnkrahvkonnas ja teda saatis kogu lapsepõlve rassismist ajendatud kiusamine.

PEN Pinteri auhinna laureaat jagab seda rahvusvahelise kirjanduslikku julgust üles näidanud kirjaniku tiitli pälvinud isikuga, keda on oma tõekspidamiste avaldamise tõttu taga kiusatud. Eelmiste võitjate hulka kuuluvad David Hare, kes jagas auhinda Gomorrahi autori Roberto Savianoga, ja James Fenton, kes jagas auhinda Saudi dissidendi Raif Badawiga.