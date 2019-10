Festival "Avatud mänguväljad" meelitab lapsi ja noori muuseumidesse

Vaid huvitava teksti ja klaasi taha pandud museaalidega on laste tähelepanu muuseumides ilmselt raske köita. Seetõttu on laste ja noorte muuseumifestivali eesmärk luua muuseumist omamoodi mänguväli, mis oleks lapsele ühtaegu põnev ja hariv, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Lapsi käib aina rohkem, aga kui me alustasime viis aastat tagasi, siis muuseumid otsisid sellist väljundit, mida veel rohkem muuseumis lastele pakkuda. Muuseumitöötaja peab ise ka oma muuseumit hoopis teise pilguga vaatama, sest kui sa võtad siin mängulehe mõnele kaheksaaastasele, siis tema silmakõrgus on hoopis allpool ja tema märkab hoopis teisi asju," rääkis festivali projektijuhi abi Karin Pai.

Nii Tallinna, Tartu kui ka Rakvere muuseumides on lapsi ootamas palju mängulisi ülesandeid, mis muuseumikülastuse meeldejäävaks muudavad.

"Nad väga suure õhinaga jooksevad muuseumis - no joosta muuseumis küll ei tohi, aga jalutavad muuseumis ringi ja täidavad ülesandeid ja neil on eesmärk. Muidu nad jalutavad ringi ja ei tea, vaatavad natuke siit ja vaatavad sealt, aga siis, nagu lapsed ise ütlesid, neil on nüüd oma missioon, mida peavad tegema," selgitas Pai.

Viiendat aastat toimuva muuseumifestivali jooksul on tekkinud juba ka neid lapsi, kes ise muuseumigiidi mõõdu välja annavad. Tartu ülikooli loodusmuuseumis avatigi festival väikeste giidide tuuriga.

Sandra-Marian kinnitas, et talle meeldis väga giid olla. "Minu vanaema töötab siin, nii et ma olen käinud siin mitu korda," selgitas tüdruk, kuidas ta oskab giid olla.

Uku rääkis loodusmuuseumis külalistele madudest. "Seda, et nad kestuvad, et nahk venib ära, et nad viskavad selle maha, sest nad ei mahu oma naha sisse ära," selgitas ta. Ukule meeldib muuseumis käia, sest sealt saab tarkusi juurde.

Laste ja noorte muuseumifestival kestab 27. oktoobrini.