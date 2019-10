Suri Vene Teatri näitleja Oleg Štšigorets

"See on meile kõigile täiesti ootamatu. Kui Oleg kahe aasta eest Tallinnasse tagasi tuli, olime selle üle väga rõõmsad. Teatri trupiga liitus taas jõuline ja kõrge professionaalse tasemega näitleja," ütles järelehüüdes Vene Teatri kunstiline juht Filipp Loss.

Esialgu õppis Štšigorets sisse juba mängukavas olnud lavastustesse. Seejärel tulid rollilahendused uuslavastustes "Pardijaht", suvelavastuses "Kuu aega maal" ning kõige hiljutisemas teatritükis "Omon Ra", mille lavastuslik energia toetus Lossi sõnul suuresti just Olegile.

"Muidugi on tema lahkumine suur kaotus meile kõigile. Parimas loomeeas näitleja, täis elujõudu, andekas, intelligentne ja tark inimene. Me oleme kõik leinas. Raske on selle teadmisega leppida ja mõelda, et kuidas edasi … Meie sügav kaastunne. Vene Teater avaldab kaastunnet Olegi isale, sõpradele ja lähedastele. See on kohutav kaotus," lisas Loss.

Oleg Štšigorets sündis 25. mail 1973. aastal Tallinnas. Vene Teatrisse tuli ta tööle 1996. aastal pärast Moskva Štšepkini-nimelise Kõrgema Teatrikooli lõpetamist. Tema loometee esimesed viisteist aastat möödusid Tallinnas, kus ta mängis üle 40 rolli. Neist tuntuimad: Ippolit lavastuses "Kõik pole kassile vastlapäev" (näitlejadebüüt). Mitrofan lavastuses "Äbarik", Ganja lavastuses "Idioot", Borkin lavastuses "Ivanov" jpt. Tema kõige meeldejäävamaks tööks kujunes osatäitmine lavastuses "Suur inimene väikeses linnas" Sergei Dovlatovi teose põhjal.

Aastatel 1996–2002 juhtis Oleg Štšigorets teatristuudiot Tallinn Meremeeste klubis. Tallinnas töötatud aastate jooksul kujunes Olegist näitleja, kes võlus publikut ning tal oli arvukalt nn oma vaatajaid, kes tulid teatrisse eelkõige vaatama Štšigoretsi. Oleg tegi kaasa ka filmides ja televisioonis. Ta oli osaline filmis "Idioot", eluloofilmis "Georg", lühifilmis "Russki razmer", kus Štšigorets mängis Peeter Esimest. Ta osales ka Venemaa teleseriaalides "Issajev", "Politseikoer Lord" ja "Vaikne Don".

2010. aastal kutsuti Oleg Štšigorets Moskva Akadeemilise Väikse Teatri näitlejaks. Ka Venemaa pealinna teatrilavadel mängis ta end tuntuks ja nõutuks. 2017. aastal kolis aga Oleg kodulinna tagasi ning tuli tagasi koduteatrisse, kus kolleegid ja publik ta taas vastu võtsid. Kahe hooaja jooksul mängis Štšigorets lavastustes "Viimane ohver", "Pardijaht", "Kuu aega maal", "Tähtis on olla tõsine" ja "Omon Ra".

"Oleg Štšigoretsi enneaegne surm tõsise kroonilise haiguse ägenemise tagajärjel on raske kaotus kogu Vene Teatri kollektiivile. Meie, tema sõbrad ja kolleegid, langetame leinas pea koos Olegi lähedaste ja sõpradega," märkis Vene teater oma teates.