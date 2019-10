Fotod: algas Frankfurti raamatumess, peakülaline on tänavu Norra

Messi külastab kokku umbes veerand miljonit inimest ning üritusele on akrediteeritud kümme tuhat ajakirjanikku. Peale Frankfurti messikeskuse toimuvad mitmed kirjandusüritused kõigile huvilistele ja ärikohtumised üle linna nii avalikus ruumis kui hotellides.

Tänavuse messi peakülaline on Norra, kes on selleks puhuks kohale toonud suurema hulga oma kirjanikke ning pakub ka üldiselt riiki tutvustavat programmi. Eestil on messil juba traditsiooniliselt Kirjastuste Liidu ühine väljapanek.

Autoritest astuvad messil üles Jojo Moyes, Jo Nesbø, Margaret Atwood, Ken Follett, Elif Shafak, Karl Ove Knausgård, Jussi Adler-Olsen ja paljud teised.