Arvustus. Fotokaga Rail Balticu radadel

Rail Balticu lugu huvitab muidugi kõiki eestlasi, kes hoolivad Eesti loodusest. Nende hulgas on Peeter Sirge Fotokool, mis otsustas pildistada kõige haavatavamaid paiku, mida hakkab läbima raudtee. Need on kaks raba, Männiku ja Rääma, mida 60meetrine raudteetamm tõenäoliselt ära kuivatab. Raba on soo alaliik. Tänaseks on Eesti soodest 80 protsenti hävinud. Eelmise aasta augustist tänavu maini toimunud kuuel matkal said pildile kõik aastaajad nende ilus ja võlus.

Fotod on tehtud traditsioonilises käsitluslaadis, kus näeme loodust lähi- ja kaugvaates, millele uue vaatenurga lisab droon. Pildid on nii meelisklevas koloriidis, et kahtlustaks fotograafe värvi lisamises. Aga ei, lihtsalt on ära kasutatud päikesevalguse efekte. Lähivaadetest hakkas silma kaks soovõhku kujutavat pilti, Istvan Bani oma värvilisena ja Kairi Kalmanni mustvalge foto.

Ka aparaadid on imelised. Näiteks Tiina Võsumäe fotol "Rääma 4. august" näeme vihmapiisku ja Peeter Sirge fotol "Rääma 10. oktoober" tajume mulla faktuuri ja tagapool vee sillerdust. See foto paelub veel suurejoonelise kompositsiooniga. Fotograafi monumentalistinärv ilmneb ka kolme laukaga droonivaates "Männiku 11. mai". Mati Kose droonivaade "Rääma 20. oktoober" hõõgub jälle hilissügisesis värves.

Lõpetuseks tsitaat Peeter Sirge saatetekstist: "Me väga loodame, et see mälestus piltide näol, mis nendest rabadest maha jääb, puudutab hinges ka Sind. Küsi endalt, mida Sa tahad jätta oma tulevastele põlvedele, kas ilusat elurikkusest pakatavat loodust või musta maad."

Peeter Sirgel ei ole midagi raudtee vastu, aga miks ei saa seda teha praegust Tallinna–Pärnu raudteed laiendades, küsib see näitus.