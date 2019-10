Varesesaarele kavandatav tekstiilimaailm toob tagasi Kreenholmi hõngu

Tekstiilimaailm rajatakse vanadesse Kreenholmi puuvillaladudesse. Külastuskeskuse projekti toetas EAS 3,6 miljoni euroga veel tunamullu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Projektioskuste omandamiseks ja bürokraatlikuks asjaajamiseks kulus kaks aastat. Nüüd saab hakata ehitama eksponaatruumide, kus on nii muuseumiosa kui ka päris uut tegevust. "Me plaan on näidata, mis oli vanasti, mingeid vanasid masinaid ja selliseid asju. Aga me proovime tuua sinna uut tehnoloogiat tekstiilivaldkonnast. Võib-olla sinna tulevad mingid robotid, võib-olla saab ise mingisuguseid riideid teha, loodame mingeid disainereid sinna meelitada," selgitas OÜ Varesesaar juhatuse liige Martin Künnap. Künnap lisas, et tahaks Tekstiilimaailma teha tulevikus moemekaks. "Et tuua tagasi seda vana Kreenholmi hõngu sinna," ütles ta.

Tekstiilimaailmast saab ajaloolise tööstusala esimene püsivalt tegutsev turismiatraktsioon, mis tähendab, et Kreenholmi võib külastada aastaringselt. "Inimeste vood lähevad jälle lahti, et Kreenholmi väravatest hakkavad läbi käima statsionaarselt tuhanded inimesed. Aga loomulikult, kui inimesed hakkavad liikuma, siis tekib ka uutel investoritel huvi midagi muud siia ümber investeerida, kas me räägime söögikohtadest, hotellidest või mingitest muudest meelelahutusasutustest," ütles OÜ Narva Gate tegevjuht Jaanus Mikk.

3000 ruutmeetrile kavandatav tekstiilimaailm on vaid väike killuke 300 000 ruutmeetrisest Kreenholmist, kuid tänu sellele hakkavad inimesed seal käima regulaarselt. Tekstiilimaailma projekti kogumaksumus on viis miljonit eurot. Külastuskeskus peaks uksed avama aasta pärast.