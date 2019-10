Eesti tuntumaid naisheliloojaid Ester Mägi on oma muusikaga rõõmustanud juba mitut põlvkonda meie interpreete ja kontserdipublikut. Eeskätt instrumentaalses kammeržanris on ta loonud palju huvipakkuvaid teoseid, mis paistavad silma oma originaalse esituskoosseisuga, mis on viimistletud, maitsekad ja köitvad.

Eriliselt lummav on Ester Mägi loomingus tema muusika side rahvamuusikaga, on see siis eesti, setu või lapi folkloorivaramust – kord rohkem tuntav, kord vaid aimatav. Nii astusid nad meie muusikas pikki aegu kõrvuti temast noorema Veljo Tormisega, teineteist vastastikku kõrgelt austades ja hinnates. Mägi ja Tormist sidus veel see, et mõlemad olid Moskva konservatooriumis professor Vissarion Šebalini õpilased, Ester Mägi aspirantuuris kuni aastani 1954, Veljo Tormis kompositsiooni üliõpilasena aastani 1956. Mõlema helilooja teosed on leidnud arvukalt esitusi ka Eestist kaugemal. Lausa põnev on fakt, et USAs Washingtoni osariigis Seattle'is tegutseb juba kaheksandat hooaega naiskammerkoor Mägi Ensemble, kes on seadnud oma tegevuse eesmärgiks Balti heliloojate muusika tutvustamise.

"Ester Mägi põimib elegantsi põhjamaise karmusega," on väga tabavalt maestra Ester Mägi muusika kohta öelnud üks meie kriitikuid. Meil leiab harva suuremat muusikasündmust, mil auväärseima helilooja muusikat kavades pole. Teeme juttu Ester Mägi äsja Leedus ettekandele tulnud kammertsüklist "Duod rahvatoonis" (1983). Teos on pühendatud meie tippflötist Samuel Saulusele, koos viiuldaja Urmas Vulbiga mängisid nad selle esiettekande Tallinnas 1983. aasta kevadel.

Nüüd, 5. oktoobril, kandis Ester Mägi duoteose ette kahe-viiuli-ansambel toreda ja omapärase nimega 'Baltic Sisters'. Duos mängivad Kirsti Kuusk (Eesti) ja Dalia Suraučiūtė (Leedu), ja selles esituses oli flöödipartii teise viiuli käes. Kaastegev oli Tadas Gotovečkis fagotil Leedu Rahvusooperi orkestrist. Duo tegi oma kava debüüdina Põhja-Leedumaal Läti piiri lähedal asuvas kaunis Ilzenbergi lossis selle 500. aastapäevale pühendatud ürituste sarjas. Võimalik, et Ester Mägi teos kõlas Leedus esmakordselt.

See oli ilus kava, mis õnnestus, ja väga hea vastuvõtu osaliseks sai ka Ester Mägi teos. Mõlemal viiuldajal on plaanis seda muusikat esitada veel ühel Leedu festivalil, samuti Rootsis, Prantsusmaal ja ehk võimalusel ka mõnel festivalil Eestis. Kahe viiuli duoansambel on üsna haruldane ning sellele pole kirjutatud palju muusikat, tuleb teha kohandusi ja seadeid jms.

Ettekandel oli kaheksa heliloojat: Vivaldi. Sonaat kahele viiulile F-duur, Leclair. Sonaat kahele viiulile e-moll, Haydn. Duo B-duur, Mozart. Süit ooperist "Võluflööt", Wieniawski. Etüüd-kapriis g-moll op. 18, Prokofjev. Sonaadist kahele viiulile 1. ja 2. osa, Ester Mägi. "Duod rahvatoonis", lõpetuseks Ástor Piazzolla populaarne "Libertango" seades kahele viiulile ja fagotile.

Saanud vastuse, et helilooja pole tema duoteose seade vastu, tehti selle avalikust Leedu ettekandest n-ö kodune telefoni-videolindistus (teose pikkus on ca 14 minutit) ja saadeti Tallinna Eesti Muusika Infokeskusele: "Ester Mägile teevad tema muusika ettekanded alati väga suurt rõõmu ja tõeliselt liigutav oli seda videot vahendada," ütleb EMIKi direktriss Evi Arujärv, kes on ka Ester Mägi mahuka koguteose "Elu ja helid" (2008) koostaja ja autor. "Lindistus jõudis heliloojani alles mõni päev tagasi. Ta vaatas-kuulas selle üsna mitu korda läbi – väga tähelepanelikult, ka mingeid detaile kommenteerides, ja oli iga korraga üha rõõmsam..." 'Baltic Sisters' ja teised asjaosalised said helilooja siirate tänusõnade osaliseks.

Kirsti ja Dalia õppisid paar aastat koos Moskva konservatooriumis aspirantuuris. Dalia on juba alates 1991. aastast kuulsa Leedu Kammerorkestri II viiulirühma kontsertmeister. Kirsti töötas pikka aega Rootsis Helsingborgi SO kontsertmeistrina, on käinud mängimas paljudes kavades ka ERSO külaliskontsertmeistrina. Septembris esinesid nad juhtumisi ühel ja samal festivalil Costa Ricas, Kirsti duoansamblis koos Jean-Paul Kressiga vioolal, Dalia Leedu Kammerorkestri koosseisus.

Ester Mägi on sündinud 1922. aasta jaanuaris ning kogu oma lapse- ja noorpõlve veetnud Tallinnas Toompeal. Ta on praegu Eesti Heliloojate Liidu vanimaid liikmeid ning kirjutas oma esimesed teosed enam kui seitse aastakümmet tagasi. Tema muusika viimastest esitustest on sobiv meenutada 12. oktoobrit, mil Tallinna Toomkiriku traditsioonilises Orelipooltunnis esitasid Kristel Aer orelil ja Ene Nael klavessiinil teiste autorite kõrval Ester Mägi Kontserdi orelile ja klavessiinile, omapärase teose, mis on spetsiaalselt sellele koosseisule kirjutatud. Teda mängiti Eesti Interpreetide Liidu 20. hooaja lõpukavades. Taas kõlas Ester Mägi muusika augustikuu lõpul toimunud 15. Tallinna kammermuusika festivalil. Amsterdami Orgelparkis oli kaheksa oreli kavas ka Ester Mägi teos, solistiks Andres Uibo. Kui lauljatar Kai Rüütel andis soolokontserdi Inglismaal Oxfordi Ülikooli kammersaalis, olid ta kavas Miina Härma, Veljo Tormise ja Mart Saare soololaulude kõrval ka Ester Mägi "Kolm laulu Betti Alveri luulele". Kontserdi salvestas BBC Radio 3. Ester Mägi ainsa, aga väga õnnestunud Sümfoonia (1968) korrastatud ja uue noodigraafikaga väljaanne on alates tänavu 10. septembrist müügil EMIKi muusikapoes.