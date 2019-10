Rahvusmeeskoor tähistab 75. sünnipäeva

Nõudliku kavaga kontsertide fookuses on eelkõige homne päev. Neid võib nimetada ka muusikaliseks promeneerimiseks romantismiajast kaasaega, saatjaks võimas meeskoor. On puhast ilu, on žongleerivat osavust, on süvenemist ja sügavaid mõtteid ning virtuoosset jõudemonstratsiooni. Muusikaline geograafia ulatub Jaapanist Eestini ning kõrvuti paari sajandi vanuste meistritöödega kõlab muusika, mis on komponeeritud just selleks silmapilguks.

Juubelikontsertide kavas on Felix Mendelssohn Bartholdy "Responsorium et Hymnus" ("Vespergesang") tšellole ja meeskoorile, Ko Matsushita kolmeosaline teos "Cantate Domino", Riho Esko Maimetsa "Salve Regina", Max Regeri neli osa tsüklist "Kümme laulu meeskoorile", Juste Janulyte "Now I'm Nowhere" (esiettekanne, kirjutatud spetsiaalselt rahvusmeeskoori 75. sünnipäevaks), Francis Poulenci "Chanson à boire" ja Giovanni Bonato "Sügav rahu".

Rahvusmeeskoor on oodatud esineja nii Eestis kui välismaal. Viimase viie aasta eredaim hetk on 2015. aasta veebruari kontsert Peterburi Filharmoonia suures saalis maailma absoluutsesse tippu kuuluva Peterburi Filharmoonia Sümfooniaorkestriga. Legendaarse vene dirigendi Juri Temirkanovi juhatamisel esitati Šostakovitši sümfoonia nr 13. Sama aasta jaanuaris toodi teos ettekandele Hannoveris. 2016. aasta aprillis külastas rahvusmeeskoor Armeeniat. Peadirigent Mikk Üleojale anti Armeenia kultuuriministeeriumi kuldmedal armeenia kultuuri toetamise ja populariseerimise eest.

Aasta teine pool viis rahvusmeeskoori taas Venemaale, Moskva kuulsasse Tšaikovski-nimelisse kontserdisaali, kus kanti ette John Adamsi ooper-oratoorium "El Niño". 2018. aasta jaanuaris osales rahvusmeeskoor Leedu Kammerorkestriga Eesti, Läti ja Leedu 100 kontserdiprogrammis "Muusikaline Balti kett". Esiettekandes kõlas Juste Janulyte teos "Here at the quiet limit" ning Erkki-Sven Tüüri "Questions". Sama aasta augustis kutsus dirigent Hannu Lintu rahvusmeeskoori Helsingi Muusikkitalosse, et teha Soome 100 puhul kaasaegse kõlapildiga kvaliteetsalvestis Jean Sibeliuse "Kullervo-sümfooniast". Juba septembris esitas koor sama teost Tōkyōs NHK Halli kontserdisaalis. Tänavuste suurte esinemiste hulka kuuluvad osalemine Brucknerfestil Linzis koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga ning Tonhalle Sümfooniaorkestri uue hooaja avakontserdid oktoobri algul, mida kandis üle ka Mezzo Live.

Rahvusmeeskoori sünnipäevakontserdid kõlavad 16. novembril kell 17 Tallinnas Estonia kontserdisaalis, 21. novembril kell 19 Tartu Ülikooli aulas ja 30. novembril kell 19 Pärnu kontserdimajas.