Neljapäeva õhtul andis Belgias Brüsseli kunstide keskuses Bozar kontserdi Eric Ericsoni kammerkoor Stockholmist. Rootsi koori kava kõlas Henry Le Boeuf Hall'is peadirigent Fredrik Malmbergi juhatusel.

Kava kandis nimetust 'La mer et le ciel. Mer baltique" ("Meri ja taevas") ning selles esitas koor muusikat Läti ja Eesti ning Soome ja Rootsi heliloojatelt, kokku kaheksalt autorilt. Soome heliloojaid, kellega õhtut alustati, esindavad Olli Kortekanga ja Jaakko Mäntyjärvi oopused, millele järgnes rootslase Gösta Nystroemi teos "Visions of the Sea". Kavas oli kolm Cyrillus Kreegi "Taaveti psalmi" (Psalmid nr 104 ja nr 141 ning "Õnnis on inimene"), koor laulis ka Urmas Sisaski pala "Oremus" tsüklist "Gloria Patri". Läti muusikat esindasid Andris Dzenītise "I carry your heart" tsüklist "Neli E. E. Cummingsi madrigali", ning esimene osa "Evening" Maija Einfelde sarjast "Kolm Fricis Bārda luuletust".

Õhtu lõpetas kolmanda eesti helilooja Arvo Pärdi muusika, see on "Ode IX" suurtsüklist "Kanon pokajanen". Rootsi koor on nimetatud autorite a cappella teoseid ka varem mitmel pool ette kandnud. Kontsert kuulub Brüsselis korrraldatava Põjamaade festivali (10.-20. X) programmi ning esitati esimest korda 28. septembril parvlaev Estonia mälestusfestivalil Stockholmis.

Rootsi muusikategelane ja koorijuht Eric Ericson (1918–2013) asutas koori 1945. aastal. 1988 nimetati see ümber Eric Ericsoni kammerkooriks, mida maestro juhatas kuni 2013. aastani.