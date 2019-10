DJ Premieri ja 2010. aastal surnud Guru hip-hopi moniker Gang Starr andis hiljuti välja uue loo "Family and Loyalty", kus tegi kaasa ka J. Cole. See oli Gang Starri esimene uus lugu pärast 2003. aastat ja Guru surma. Reedel ilmus lugu "Bad Name" ja tuli teade, 1. novembril annab DJ Premier välja Gang Starri uue albumi pealkirjaga "One of the Best Yet".