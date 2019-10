Vox Clamantis läheb Ladina-Ameerikasse

Mehhikos lauldakse kava "Virgencita" Arvo Pärdi just Mehhiko Guadalupe neitsi Maarjale kirjutatud pala järgi. Kava koosneb peamiselt Arvo Pärdi muusikast, mille kõrval kõlavad ka gregooriuse laul ning Guillaume de Machaut ja Cyrillus Kreegi vokaalteosed.

Mehhikost suundub ansambel edasi Kolumbiasse, kus antakse sama kavaga kaks kontserti Bogotás. Seejärel tuuakse samuti Bogotás esiettekandele Kolumbia kaasaegse helilooja Juan Pablo Carreño Missa. Huvitav on fakt, et Carreño teose ettekandel tehakse koostööd Kolumbia Rahvusliku Sümfooniaorkestriga, mille kunstiliseks juhiks ning peadirigendiks oli omal ajal Olav Roots.

Kontsertreisi lõpetavad kaks kontserti Bucaramangas, kus Juan Pablo Carreño ning Arvo Pärdi teoste kõrval kõlab ka Helena Tulve looming.

Turnee kestab kokku pea kolm nädalat, tagasi Eestisse jõuab ansambel 5. novembril.

Vox Clamantis toetub gregooriuse laulule, kuid esitab tihti ka kaasaegset muusikat. Gregooriuse laulust kantuna on ansamblil tekkinud tihe side Arvo Pärdiga, kellest on tänaseks saanud Vox Clamantise enim esitatud autor ning kelle muusikat aktiivselt lauldes on ansambel läbi käinud terve maailma. Lisaks Arvo Pärdile on Vox Clamantisele teoseid kirjutanud Helena Tulve, Tõnis Kaumann, Galina Grigorjeva, Sven Grünberg ja paljud teised. Ka Vox Clamantise kõik plaadid on alati leidnud laialdast rahvusvahelist tunnustust.

Ansambel on osalenud Grammy võitnud plaadil "Arvo Pärt - Adam's Lament" ning tema muusikat on kasutatud Oscari võitnud Paolo Sorrentino filmis "La Grande Bellezza". Vox Clamantise eelviimane plaat "Arvo Pärt - The Deer's Cry" on pälvinud hulgaliselt auhindu: Eesti klassikaalbum 2017, Diapason d'Or ning Choc ajakirjas Classica Prantsusmaal, BBC Music Magazine'i ja Taani raadio aastaauhinna nominent jpm. 2018. aastal Prantsusmaal ilmunud plaat "Sacrum convivium" pälvis ka prantsuse muusikaajakirja Classica kõrgeima tunnustuse.

Ansambli dirigent ja kunstiline juht on Jaan-Eik Tulve.