EMTA sai eraldi ruumi Joachim Herzi raamatu- ja muusikakogule

Ooperilavastajana tunnustatud Joachim Herz oli entsüklopedist, kes tundis huvi ka loodusteaduste, kunsti ja filosoofia vastu, vahendas "Aktuaalne kaamera". Muusika- ja teatriakadeemia sai tema kogu oma valdusse juba kaheksa aastat tagasi, seni aga puudus ruum, kuhu kogu paigutada.

EMTA raamatukogu juhataja Ilvi Rauna selgitas, et kõige väärtuslikum on Herzi noodikogu. "Kokku me saime üle 500 noodi, nendest suure osa moodustavad Bachi ja Mozarti kogutud teosed," sõnas ta ja lisas, et