Arvustus. Bejart Ballet Lausanne'i "Ballet For Life" on ood rõõmule

Tallinnas 19. oktoobril etenduv Bejart Ballet Lausanne'i "Ballet For Life" on ood rõõmule. See sütitav, tõstev, energiseeriv toon, mis Freddie Mercury muusikas igat kuulajat hetkega laeb, kannab rockkontserti meenutavat teost õlgadel lõpuni.

Legendaarse tantsija-koreograafi Maurice Béjart'i "Ballet For Life" tekitas vastakaid arvamusi juba sünnihetkel, aastal 1996. Queeni trummar Roger Taylor arvas, et lavastus puudutab, on efektne ja põnev, kuigi algidee oli tema meelest ülimalt kummaline. Kriitika toob valgusvihku igipõlise vaidluse teemal, kas balletti on võimalik lavastada popmuusikale. Kas need žanrid suudavad dialoogi pidada teineteist allutamata, tühistamata? Tõsi, nimetatud balletis suhestuvad intrigeerivalt küll nii klassikaline kui ka moodne muusika. Lisaks Queeni hittidele "A Kind Of Magic", "Bohemian Rhapsody", "Radio Ga Ga", "I Want To Break Free" ja "The Show Must Go On" on laval varalahkunud geeniuse Mozarti heliloome. Béjart arvas ise, et teispoolsuses musitseerivad nood kindasti koos.

Show-ballett, mis on pühendatud Freddy Mercuryle ja Béjart'i trupi esitantsijale Jorge Donnile, seob kaks mees faktipõhiselt: mõlemad surid 45aastaselt AIDSi. Lavastuse silmatorkavate kostüümide autor Gianni Versace tulistati surnuks aastal 1997. Nii on "Ballet For Life" pühitsus elu ilule ja magususele, mälestades andekaid varalahkunud kunstnikke.

Béjart iseloomustab oma teost kui balletti noorusest ja lootusest, milles on alati ka paras annust lootusetust ja optimismi. Ta taassünnib enda sõnul uut lavastust luues alati ise tantsijana oma oleviku esinejates.

Kuulsa Maurice Béjart'i Ballet Lausanne on trupp, mille lõi klassikalist balletti reforminud koreograaf aastal 1987 ja toimib praegu kunstilise juhi Gil Romani käe all, kel 30 aastat sealsamas solisti kogemust. Mees mäletab Béjart'i ideid ja koreograafia tunnetuslikku sisu ning hoiab 2007. aastal lahkunud meistri teosed elavad ja kõnekad.

Béjart'i koreograafikäekirjas on tugevaid visuaalseid metafoore, kohati tuntavaid idamaiseid mõjutusi ja süsteemsest klassikalisest erinevat nõtket dekoratiivsust. Tema tööd on suurejoonelised ja pilkupüüdvad ning visuaalselt köitvad, mängides efektselt inimkeha võimalustega ja tekitades elavaid hoogsaid mustreid käte, jalgade, kehade põimingutes. Legendaarse ballettmeistri looming on mõjutanud meie koreograafi Mai Murdmaa maailmapilti ja käekirja. Hindu kätemudratega eksperimenteeriv "Bhakti", kirglik "Boléro", müstiline "Võlumandariin", saatuslik "Tulilind" on olnud oma versioonides ka rahvusooper Estonia lavalaudadel.

"Ballet For Life" mängib mõnuga kõigi popkultuuri võimalustega, olles rohkem lava-show kui iseloomulike tunnustega tantsuteos. Enim meenutab see sähvivalt tempokat videoklippi või sürrrealistlikku täpselt juhitud performanssi või koguni rockkontserti.

Misansteenid vahetuvad kui kiirteel autod ja pakuvad silmale püüdmiseks tantsijaid, kelle kostüümide ja liigutuste stilistika muutub vastavalt muusikapalale.

Laval vahetuvad meeleolud vilkalt ja äärmusest teise: esinejad lumivalgeis kostüümes mustade aktsentidega, siis Freddy Mercury teisik kõndimas platvormkingades või efektne tango, mis väärtustab Mozarti valssi kaunites kõrgmoe kostüümides või hoopis moderntantsu põrandatehnika valgete haiglalinadega.

Ühel hetkel on laval haigla operatsioonivooditega, teisel rockkontsert, kolmandal film Argentina juurtega Donni "Jumala klouni" ristilöömise stseeniga, neljandal viivul Broadway filmiklassikat meenutav rannastilistikas vaimukas lõik.

Ja kõik see visuaalne meeltepidu kandub publikusse lööva tantsutehnika ja ülimalt treenitud kehade abil. Maitse üle võib kunstis alati vaielda, koreograafia ja popmuusika dialoogi üle samuti, kuid rockkontserdi hoog, muusika nostalgiasüst ja esituse meisterlikkus ei jäta kindlasti kedagi külmaks.