Alvar Loog: Estonias on saanud halvaks traditsiooniks, et külalislavastaja väljendab oma tõekspidamisi, unustades teose algsisu

"Kriitikuna on Alvar Loog kurikuulus," iseloomustas "OPi" muusikatoimetaja Anne Aavik. "Sest Alvar on kõige otsekohesem ja ausam kultuurikriitik Eestis. Ma usun, et peale iga esietendust trupi liikmed käte värisedes otsivad Postimeest, et vaadata, mida Alvar on kirjutanud. Ta kirglikult armastab ooperit, aga see tähendab ka, et ta kirjutab päris karmilt."

Aaviku sõnul ei ole Eestis teist ooperikriitikut, kel oleks samuti oma fännklubi.

"Estonia on viimase kümne-viieteistkümne aasta uuslavastustega teinud sotsiaalse teatri maine," ütles Loog. "Külalislavastajad on tulnud ja läinud, aga nad on panustanud ooperiteatri pilti isiklike poliitiliste tõekspidamiste väljendamistega, milleks ei oleks mingit probleemi, kui need tõekspidamised riimuks allikmaterjali dramaturgiaga."

"Meil on saanud halvaks traditsiooniks, et võetakse klassikaline ooper, mis pea eranditult on olnud romantilise sisu ja lüürilise tundelaadiga, ja seal esitatud karaktereid ja situatsioone on lavastuslikult kasutatud allegooriana mingite praeguste probleemide üsna plakatlikuks väljendamiseks," kritiseeris Alvar Loog. "On võideldud nii kolonialismi, militarismi kui kapitalismiga."

Kuulake ja vaadake kogu intervjuud ning katkendeid arvustavatest lavastustest videost.