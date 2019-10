Otseülekanne lõppenud: huumor lastekirjanduses

Ülekandega esines tehnilisi probleeme. Vabandame!

Vaadeldakse, mis, kus ja miks on naljakas. Küsitakse, kas huumor on alati ühesugune või võib see ilmneda mitmel viisil. Uuritakse, kas iroonia, must huumor ja sarkasm töötavad ainult täiskasvanute või ka laste peal. Jälgitakse inimeste huumoritunnetuse muutumist ajas ning mil määral see mõjutab inimeste raamatuoste. Analüüsitakse, kuidas on seotud huumor ja lasteraamatuillustratsioon.

Mõeldakse ka selle üle, milline raamat jääb lapsepõlvest kõige paremini meelde – kas kõige naljakam või kõige kurvem?

Seminar toimub Eesti Lastekirjanduse Keskuses Tallinnas, Pikk tn 73.

Toetab Eesti Kultuurkapital.

KAVA (ülekantav osa tumedana)

Esimene sessioon kell 10.30–13.00

10.30 Avasõnad

10.40 Jaanika Palm. "Mis on lastekirjanduses naljakat?"

11.10 Mare Müürsepp. "Lasteluule ja huumor: Millised luuletused on laste arvates naljakad"

11.40 Mari Laaniste. "Pildi veetlus"

12.10 Tauno Vahter. "Mõningaid tähelepanekuid: mida peetakse naljakaks"

Sessiooni juhatab Elle-Mari Talivee

LÕUNA 12.40–14.00

Teine sessioon kell 14.00–16.30

14.00 Piret Voolaid. "Elevant külmkapis ja kaelkirjak akna taga: naljapärimus laste lugemislaual"

14.30 Krista Kumberg. "Naissoost ja mitte enam noor – tädi lastekirjanduses"

15.00 Elle-Mari Talivee. "Tuglas ja Meelejahutaja"

15.30 Ilmar Tomusk. "Kuidas kirjutada naljakat lasteraamatut?"

15.50 Heiki Ernits. "Illustratsioon ja huumor"

Sessiooni juhatab Jaanika Palm

16.10 Lõppsõna