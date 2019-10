Soomes avatud muusikamuuseum Fame kubiseb nüüdistehnoloogiast

Vastavatud kaubanduskeskus Tripla ja Pasila raudteejaama kõrvale kerkinud muusikamuuseum kannab muusikalistki tuttavat nime Fame ning torkab silma sellega, et klassikaline ja populaarmuusika on selle väljapanekutes võrdsel positsioonil.

Lisaks kasutatakse muuseumis kõiki nüüdistehnoloogia võimalusi. "See omamoodi kompenseerib seda, et meie ruumid on suhteliselt kompaktsed. Tehnoloogia abil on meil võimalik ruume justkui laiendada ning palju rohkem pakkuda. Peale selle saame pakkuda muusikale omaseid, kuid samas uudseid elamusi," selgitas muuseumi sisujuht Jere Jäppinen.

Muuseumis on mitmel pool võimalik ise virtuaalselt mõnd instrumenti mängida, tantsida või laulda. Lisaks pääseb lihtsurelik tehnoloogia vahendusel kohtadesse, kuhu tal muidu asja ei oleks, näiteks Helsingi muusikamaja dirigendipulti.

Muuseumi nimi Fame ei viita ainult tuntud muusikalile, vaid ka Soome muusika kuulsuste galeriile. Esialgu on väljas 14 nime helilooja Kaija Saariahost raskemuusikaansambel Nightwishini.

Üht muuseumi ruumidest kutsutakse aga Soome muusika hingeks ning sellesse on koondatud teemad, mis on soomlasi aastakümnete vältel muusikaliselt ühendanud.