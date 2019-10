Galerii. Estonias näeb teatrit läbi Armin Alla objektiivi

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis säilitatavast umbes 7000 negatiivist on näitusele valitud 15 tööd, tuntumad nendest on Georg Otsa portree "Don Juani" nimirollis ja foto Helmi Puuri Odette / Ottilie kaksikrollist etenduses "Luikede järv". Fotod ilmutas-kinnitas negatiividest teatri- ja muusikamuuseumi fotokoguhoidja Mart Laul täpselt samal viisil nagu seda tegi Armin Alla 75 aastat tagasi.

"Näitusele valisime pildid koos Mart Lauluga, kes digiteerib kõik negatiivid, mis isa andis muuseumile üle enne oma surma. Tema fotod teeb eriliseks see, et need on lavastatud – enne etendust või etenduse läbimängu ajal. Seisin kõrval, kui isa fotografeeris oma ateljees Georg Otsa Don Juani kostüümis. Teatris oldud 15 aasta jooksul jõudis ta pildistada enam kui 150 lavastust," rääkis Armin Alla tütar, teleajakirjanik Tiina Park.

Avamisel esitas tuntud operettidest meloodiaid Väino Puura, keda saatis klaveril Riina Pikani. Näitus jääb avatuks 6. jaanuarini 2020.

Armin Alla (1911–1981) lõpetas Tartu Poeglaste Reaalgümnaasiumi, enne Teist maailmasõda õppis Tartus Robert Roodi balletistuudios ja samal ajal Tartu Ülikoolis usuteadust. Elukutselise fotograafi oskused omandas ta vendade Parikaste ateljees Tallinnas (1943). Estonia teatri fotograafina asus ta ametisse 1944. aastal ja hiljem töötas fotokorrespondendina ajalehes Kodumaa (1959–1977). Alla esimene isiknäitus toimus 1961. aastal Harju tänava galeriis.