Louis Kahni loomingust inpireeritud näitusel New Yorgis osaleb viis Eesti kunstnikku

Louis Kahn sündis 1901. aastal Eestis Kuressaares, kuid tegutses kogu oma elu USA-s ning oli toona üks mõjukamatest arhitektidest maailmas. Kahni töödest inspireeritud näitus toimub New Yorgis väikesel Roosevelti saarel ja selleks on ka hea põhjus, sest Four Freedomsi park on lähiümbruses ainus näide Kahni loomingust.

Näitus sai osaliselt alguse Aarne Maasiku fotode tõttu, mis kõrvutavad Kahni loomingu Saaremaa keskaegse arhitektuuriga. Kuraator Melinda Wang ootas teistelt kunstnikelt midagi sarnast. "Ma tahtsin näha tugevat seost Kahni tööga, aga pigem kontseptuaalsel viisil," sõnas kuraator ja tõi välja, et kunstnik ei pidanud ilmtingimata tegema pilte Kahni töödest, vaid kasutama arhitekti inversioonide ideed. "Rasked asjad tunduvad kerged, kerged asjad rasked, pimedus ja valgus, valgus ja varjud, seega ma otsisin sellist vastandumist."

Kokku on näitusel 24 kunstniku tööd. "Inversioonid" jääb New Yorgis Gallery RIVAA's avatuks kuni 10. novembrini.