Otseülekanne lõppenud: Eesti Rahvusballett võttis osa rahvusvahelisest balletipäevast

Otselülitustel proovisaali saab näha tantsijate igahommikust balletitundi, vestluseid balletiartistidega ning samuti intervjuud Estonia balletijuhi Linnar Loorisega, kes tutvustab eesolevat päeva, truppi ning hooaega. Juttu räägitakse ka kahe koreograafiga - Gianluca Schiavoniga ja Marina Kesleriga.

Balletimaailma telgitaguste tutvustamise internetis ehk World Ballet Day LIVE'i on algatanud viis suurt balletiteatrit The Australian Ballet, Bolshoi Ballet, The Royal Ballet, The National Ballet of Canada ja San Francisco Ballet.