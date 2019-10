Tiira-taara-näitus esitab õõva ja lootusetust

1. novembril EKKMis avanev näitus "Tiira-taara, tuia-taia, pimesikk tuli meie majja" peegeldab enesehävituslikku olukorda, kus inimeste enda loodu on pöördumas üha jõulisemalt meie vastu.

Koos näitusel osalevate kunstnikega luuakse teekond, mis on juhitud teadmatusest eelseisva suhtes.

Esimest korda kureerib Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus (KKEK) kollektiivselt, et tuua kokku erinevad kogemused ja mõttesuunad, hoida kokku ressursse ja vähendada ületootmist. Näitusel osalevad kunstnikud Ivana Bašić, Pakui Hardware, Anu Juurak, Jussi Kivi, Raul Keller, Johanna Maria Parv, Hanna Samoson, Emilija Škarnulytė, Peeter Ulas, Brit Pavelson & Sissela Jensen, Aaloe-Ader-Flo-Künnap-Soosalu. Näitusega kaasnevad üritused loovad Mare Tralla ja Üle Prahi kollektiiv.

Õõvast ja lootusetusest kõnelev väljapanek jaguneb Eesti Kaasaegse Kunst Muuseumi, linnaruumi ja ürituste kava vahel.

EKKMis eksponeeritavate teoste hulgas on täiesti uusi töid (Jussi Kivi), varem Eestis mitte näidatud töid (Ivana Bašić, Pakui Hardware, Jussi Kivi, Johanna Maria Parv, Emilija Škarnulytė), aga ka teoseid, mis on valminud mõneks varasemaks näituseks, kuid millele on näitusel antud uus kontekst ja tähendus (Anu Juurak, Peeter Ulas, Hanna Samoson).

Linnas saab näha Brit Pavelsoni ja Sissela Jenseni animeeritud fotokollaaži Exploreri ärihoone ekraanil (Kai 1), kollektiivi Aaloe-Ader-Flo-Künnap-Soosalu teost "O" erinevates paikades Tallinnas ning Raul Kelleri installatsiooni "Tütarlaps kloaagis" EKKMi ees kanalisatsiooniluugis.

Näitusega kaasnev ürituste programm küsib, kas tekkinud lootusetust olukorrast pääseb välja. Aktivismi ja vastupanu võimalikkusest kriisis olevas ühiskonnas lähtuvad sündmused loovad Mare Tralla (5. ja 6. novembril) ja Üle Prahi kollektiiv (1. novembril). Näituse ajal 20. novembril esitletakse Joachim Hamou, Maija Rudovska ja Barbara Sirieix' koostatud raamatut "Active Art".