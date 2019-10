Brüsselis toimub taas Pärdi festival

Eesti Filharmoonia Kammerkoor esitas neljapäeval Tõnu Kaljuste dirigeerimisel Arvo Pärdi ja teiste Eesti heliloojate loomingut. Flagey kontserdimaja Pärdi-festivali traditsioon sai alguse Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal ja see osutus Brüsselis väga menukaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui rääkida Eestist, siis tuleb rääkida häältest, maailma parimatest häältest minu arvates. Ja muidugi üks suurimaid heliloojaid üldse on Arvo Pärt. Ma arvan, et eriti Brüsselis, kus on viimase 50 aasta jooksul mängitud palju avangardi ja kaasaegset muusikat, on Arvo Pärdi muusika fookusesse seadmine

olnud väga tähtis ja kasulik," rääkis Flagey kultuurikeskuse direktor Gilles Ledure.

Kontserdikülastaja David D´Hooghe sõnul teeb Pärdi muusika vaikseks ja mõtlikuks. "Ma armastan väga Arvo Pärdi muusikat. See on väga eriline ja ainulaadne. See teeb sind vaikseks ja on väga mõtlik," ütles ta.

Kontserdikülastajad Olev ja Talvi Maimets tulid kohale oma poja Riho Maimetsa tõttu, kelle loomingut samuti festivalil esitatakse.

Kunstnik Joonas Sildre näitas kontserdi eel, kuidas valmis tema graafiline romaan "Kahe heli vahel".

"Paljud, ma saan aru tegelikult teavad, kes Arvo Pärt on ja tulevad spetsiaalselt selle jaoks siia. Aga ma loodan siis, et nende seas on ka inimesi, kes pole sellest varem kuulnud. Ma loodan, et ka see minu raamat avab mõnede inimeste jaoks Arvo Pärdi muusika juurde tee," rääkis Sildre.

Arvo Pärdi festival Brüsselis on mitmekülgne, pakkudes nii kontserte, näituseid kui mahukat filmiprogrammi.