Progerocki legend Yes tuleb Tallinna

Täies pikkuses esitatakse lood bändi 1974. aastal ilmunud seitsmendalt stuudioalbumilt "Relayer" ning lisaks saab kuulda mitmeid teisi tuntud Yesi palu. Kontserdielamust võimendavad taustavideod HD ekraanidel.

2018. aastal tähistas Yes 50. sünnipäeva tuuriga #YES50. Uuel tuuril löövad bändimeestest kaasa Steve Howe (kitarr), Alan White (trummid), Geoff Downes (klahvpillid), Billy Sherwood (basskitarr ja taustvokaal), Jon Davison (vokaal) ning Jay Schellen (löökpillid).

Kontsert koosneb kahest osast, esimese jooksul kõlavad klassikaks saanud lood ning teise jooksul album "Relayer", mida peetakse tihti Yesi iseloomulikemaks plaadiks. "Relayer" tähistas bändi teel ka muutust, sest Patrick Moraz asendas klahvpillidel Rick Wakemani ning muutis ansambli kõlapildi nurgelisemaks ja avangardsemaks. Plaadi andis välja Atlantic ning see jõudis Suurbritannia albumiedetabelis neljandale ning USA Billboardi tabelis viiendale kohale.

""Relayer" on bändi üks loomingulisemaid ning huvitavamaid muusikakogumeid. Kogu albumi ettemängimine on kahtlemata mõnus väljakutse. Mul on hea meel, et saame seda muusikat taas Euroopa lavadel esitada. Loodan, et kõik kontserdile tulijad naudivad seda sama palju kui me ise laval," sõnas trummar Alan White.

Yes alustas tegevust aastal 1968. Algatajad olid solist Jon Anderson ning tänaseks meie hulgast lahkunud Chris Squire. 1970ndatel ilmunud albumid "The Yes Album", "Fragile", "Close To The Edge", "Tales From Topographic Ocean", "Relayer" ning "Going For The One" olid uuenduslikud stiili ja sisu poolest. Nende muusika lahutamatuks osaks sai kunstniku Roger Deani YESi logo. Grupp on müünud üle 50 miljoni albumi ning pärjatud Grammyga.