Rein Langi teatrisoovitus: "Kaupo ja Lembitu"

Rein Langi liitumine "Teatrivahi" soovitajate-seltskonnaga algas skandaaliga, sest teatrisoovituse salvestusel hakkas ta kõigepealt puid alla panema "Teatrivahi" toimetajale, kes enda kohta käiva kriitika saatest välja lõikas (sest mida ta tuleb teiste saatesse laiama), mille peale Rein Lang ütles toimetajale, et ta on "vana siga", mille peale toimetaja solvus, sest ta ei pea end eriti vanaks, mille peale lepiti kokku, et Langi lausung tsenseerimata kujul siiski kultuuriportaalis avaldatakse.

Loodetavasti kuuleme härra Langi ka tulevikus, sest tema esimene teatrisoovitus oli igati sisukas, soovitame kuulata, aga alates umbes 40. sekundist, see toimetajakriitiline osa seal algul on veits igav.

Hooaja kolmas "Teatrivahi" saade oli eetris 27. oktoobril ja seal rääkisid Hedi-Liis Toome, Madis Kolk, Valle-Sten Maiste ja Meelis Oidsalu kahest paeluvast Theatrumi uuslavastusest ning Mart Kangro vägevast "Enneminevikust".

Saadet saab järelkuulata siin.