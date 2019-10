Kõiksugu korraldustega arvestamine ja mittearvestamine on kui toolide mäng – vahepeal pakutakse istet üksteisele, kutsutakse enda kõrvale, vahel istutakse aga kahel toolil korraga, samal ajal ikkagi koos oma kohta otsides, seisab lavastuse kirjelduses.

"Ma usun, et ZUGA uuslavastus puudutab kõiki, nii lapsi kui vanemaid. "2 + 2 = 22" tegeleb igapäevaste teemadega. Millised on reeglid ja milline on vabadus nende reeglite sees. Kas laps, kes kuulab kõiki reegleid, on tingimata hea laps?" ütles lavastuse dramaturg Andri Luup.

Lavastajad, koreograafid ja etendajad on Tiina Mölder, Kärt Tõnisson, Helen Reitsnik, Ajjar Ausma, Päär Pärenson.

Lavakunstnikud on Oliver Kulpsoo ja Keili Retter, helilooja Lauri-Dag Tüür, dramaturg Andri Luup, valguskunstnik Oliver Kulpsoo ja kostüümikunstnik Keili Retter.

ZUGA Ühendatud Tantsijad on tantsijaid ja koreograafe koondav ühendus, mis on koos tegutsenud 1999. aastast ja mille lastelavastused on pälvinud tähelepanu ning mitmeid teatri- ja tantsuauhindu (Salme Reegi auhind, Draamakese auhind, Eesti teatri aastaauhind, Sõltumatu etenduskunsti auhind, jne) ning nad on esinenud oma lavastustega nii Eestis kui väljaspool (Soomes, USA-s, Saksamaal, Leedus, Lätis, Hollandis, Palestiinas, Rootsis, Venemaal, Rumeenias, Horvaatias, Poolas, Inglismaal, Hiinas).