Tallinna Keskraamatukogu kingib lastele Kadri Hinrikuse raamatu

2007. aastal Tallinna Keskraamatukogu algatatud raamatu kinkimise projekti eesmärgiks on tagada, et lapsed on esimeses klassis õppimise ajal koos õpetajatega läbi käinud tee koolist raamatukokku ning koos on õpitud tundma raamatukogu teenuseid. Raamatu üleandmiseks võtab raamatukogu kooliga ühendust ning kõik Tallinna koolide esimeste klasside lapsed koos õpetajaga on oodatud raamatukogu külastama.

Anne Pikkovi illustreeritud raamatu "Tohuvabohu" peategelane Johan ärkab hommikul ja avastab ümberringi valitsevat segaduse. Täiskasvanud mängivad liivakastis ja turnivad puudel, lapsed on hakanud õpetajateks, politseinikeks ja tuletõrjujateks. Selline tohuvabohu lükkab käima üsnagi pöörased sündmused.

Alates 2007. aastast on Tallinna Keskraamatukogu igal aastal kirjastanud uue lasteraamatu, mille saavad kingiks kõik Tallinna munitsipaal-, riigi- ja erakoolide õpilased sõltumata koolis kasutatavast õppekeelest.

I klassi kinkeraamatute sarjas on varem ilmunud "Kooliraamat" (autor Indrek Koff, illustreerija Marja-Liisa Plats), "Härra Klaasi pöörane muuseum" (Kairi Look, Marge Nelk), "Kuukassi koerused kosmoses" (Joonas Sildre, Elina Sildre), "Kõik on kõige targemad" (Contra, Ulla Saar), "Armando" (Mika Keränen, Kertu Sillaste), "Suvevaheaeg koolis" (Kätlin Vainola, Kertu Sillaste), Jaanus Vaiksoo "Onu Heino väike pere" (Jaanus Vaiksoo, Kertu Sillaste), "Väike puu ja rändur kuu" (autor Ülle Kütsen, illustreerija Kertu Sillaste).

Sarjas on välja antud ka kolm laste omaloomingut sisaldavat raamatut "Omad jutud". Sarjas ilmunud raamatuid saab lugeda Lastelehelt.

Raamatut esitletakse 7. novembril kell 10 Tallinna Keskraamatukogus.