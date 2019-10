Dokumentalist Kristina Norman toob lavale gravitatsiooniteemalise tüki

Kanuti Gildi SAAL-i lavale on üles ehitatud Kristina Normani ja Erik Norkroosi tööstuudio, kus nad jutustavad lugu, mille keskmes on ukrainlannad, kes on rännanud Itaaliasse, et seal vanurite hooldaja ehk badante'na oma perele elatist teenida.

"Badante on selline inimene, kelle perekond palkab ja kellega nad koos elavad. Ta on põhimõtteliselt 24 tundi päevas kogu aeg valves ja tööl. Isegi need, kellel on leping, töötavad aastas 50 nädalat. Kokku on aastas 52 nädalat. Neil on nädalas 6 tundi vaba aega, st pühapäeviti kell 12–18 on neil vaba aeg," rääkis Norman "Aktuaalsele kaamerale".

Badantede ja nende hoolealuste kõrval on Kristina gravitatsiooni loos tähtsal kohal esimene Itaalia naisastronaut Samantha Cristoforetti.

"Kuna teema on gravitatsioon ja selle ületamine, siis ma kohe mõtlesin Samantha Cristoforetti peale, kes on Itaalia esimene naisastronaut ja kes ületas gravitatsiooni täitsa füüsilises mõttes – ta lendas, ta sai teostada ennast tööalaselt," märkis ta.

"Ta tegi kõige parema karjääri, mida üldse on võimalik endale ette kujutada – pühenduda sellele täielikult ja lõpuks ollagi täiesti kaaluta olekus kosmoses. Ma mõtlesin, et selleks, et ta saaks oma unistust teostada, pidi keegi tema kodus tema lähedasi eakaid hooldama," lisas Norman.