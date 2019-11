Jüri Talvet aitas Juhan Liivi luule saksa ja itaalia keelde

Mõlemat on vahendanud kirjandusprofessor ja luuletaja, Juhan Liivi loomingu uurija Jüri Talvet, kes on tegutsenud kaastõlkijana, tõlgete toimetajana ning saatekäsitluse autorina.

Luuletuste valikus ja arvus langevad vastsed raamatud ligilähedaselt kokku Talveti ja USA luuletaja-filosoofi H. L. Hixi ühiselt tõlgitud ingliskeelse raamatuga "Snow Drifts, I Sing" (Toronto: Guernica, 2013), nagu ka Talveti kaasabil valminud hispaaniakeelse raamatuga "La nieve cae, mi voz canta" (tõlkijad Ángela Artero Navarro ja Albert Lázaro-Tinaut, Madrid: Xorki, 2014).

Luuletused neis raamatuis, välja arvatud saksakeelses, on avaldatud kahes keeles, koos eesti algupärandiga.

Tõlked lähtuvad 2013. aastal kirjastuses Tänapäev ilmunud teosest "Lumi tuiskab, mina laulan", mis Aarne Vinkeli "Sinuga ja sinuta" kõrval (Tallinn: Eesti Raamat, 1989) on teine mahukam trükis ilmunud emakeelne valik Liivi luuleloomingut. Kuigi neist luuletustest enamikku võiks haritud eestlane hästi tunda juba Gustav Suitsu ja Friedebert Tuglase 20. sajandi alguspoolel koostatud valimikest, ei pruugi uue aastatuhande tõlkevalimikes puududa mõni üllatus – Juhan Liivi luuletus, mis tänasele eesti lugejale võib emakeeligi olla avastuseks.

Näiteks pealkirjata luuletus, algusreaga "Häält otsin taga, mis helisend" ("Lumi tuiskab, mina laulan", Tänapäev, lk 48):

Ich suche die Stimme die läutete

und die Liebe die segnete.

Doch Stimme ist so kurz wie Klang ‒

die Liebe bleibt nicht lang.

Und doch: sie läutet wieder.

Liebe ist immer jung

und die Sonne scheint so liebend

wie vor Tausenden von Jahren.

("Schnee stiebt, ich singe", lk 52)

Ja itaaliakeelsest valimikust, kahes keeles:

Sinu käik

Iluvaimud juhivad su käiku,

kullake, su õhukerget käiku:

päike naeratab su pääle alla,

vaatab meelehääga sinu käiku:

metsaäär jääb vaatma, õitel häämeel,

lilled imestavad sinu käiku

ja siis isekeskis kõnelema:

siit ta läks, me nägime ta käiku!

Il tuo passo

Gli spiriti del bello guidano il tuo passo,

o tesoro, leggero è il tuo passo come l'aria:

dall'alto ti sorride il sole

e con piacere guarda il tuo passo,

anche il bordo del bosco sta a guardarti,

i fiori si rallegrano e ammirano il tuo passo;

poi confabulano fra loro:

passò di lì e noi vedemmo il suo passo!

("Sebbene sia scuro il tuo paese", lk 80-81)

"Saksakeelsetele tõlgetele on lõpliku kuju andnud noor austria kirjanik Sophie Reyer, keda on tunnustatud nii kodus kui välismaal (vt tema luule näited eesti keeles ajakirjas Akadeemia, 2, 2017). Lisaks on neid lihvinud kogenud luuletõlkija, austria kirjanik Helmuth A. Niederle. Väljaande kurioosum on, et internetis enamasti nähtav pealkiri ja kaanepilt ei vasta trükitud raamatule… Lausestuses julgelt uuenduslik "Schnee stiebt, singe ich", mis internetis kuulutati välja ligi aasta enne kui raamat trükis tegelikult ilmus, sai lõpuks ikkagi harjumuspärase sõnajärjekorra, ka esikaane värvilahendus teisenes," kommenteeris Jüri Talvet ERR kultuuriportaalile.

Enne seda on kimbuke Juhan Liivi luulet saksa keelde jõudnud kolmes eesti luule antoloogias ("Estnische Klänge", koostaja Alex Kallas, Dorpat, 2011; Estnische Gedichte, tõlkija Wilhelm Nerling, Dorpat, 1925; Estnische Lyrik, tõlkija Tatjana Ellinor Heine, Brackenheim, 1981) ning üksikuid luuletusi ajakirjanduses peamiselt pagulaseesti kirjanike vahenduses.

25 valdavalt lüürilisest luuletusest koosnev esimene raamatuvalimik Juhan Liivi luulet itaalia keeles ilmus mõni aasta tagasi Talveti koostöös itaalia kirjaniku Piera Matteiga: "Rondine, dove hai preso il tuo grido?" (Pääsuke, kust sa need lidinad leidsid? Rooma: Superstripes, 2015). Piera Mattei on kirjutanud sinna pikema saatekäsitluse, kus valgustab eesti luule ajaloolist tausta ning võrdleb Juhan Liivi muuhulgas itaalia luuletaja, Liiviga samal 1913. aastal elust lahkunud Giovanni Pascoliga, iseäranis lumehelbe motiivi põhjal mõlema luules. Piera Matteil on samuti teeneid mitmegi eesti tänapäevaluuletaja loomingu jõudmisel itaalia keelde.

Nüüdse arvukama itaalia valimiku tõlkija on Pisa ülikooli baltistika professor, nimekas keeleteadlane Pietro U. Dini. Peale tõlgete on temalt raamatus ülevaade Juhan Liivi loomingu varasemast retseptsioonist Itaalias. See algas Luigi Salvini lühemate kirjutiste ja tõlgetega Itaalia ajakirjanduses vahetult Teise maailmasõja eel. Mõistagi ei jäta Dini mainimata Vello Salo silmapaistavat teenet – koostöös itaalia kirjaniku Margherita Guidacciga valminud eesti luule itaaliakeelset antoloogiat ("Poeti estoni", Rooma, 1973, 1975), kus Juhan Liiv on esindatud seitsme luuletusega.