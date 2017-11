Vestlus. Ivan Novak Laibachist: meile meeldib kõik, mis on soovimatu

Bändi fenomeni lahates tunnistas Novak, et neile ongi alati meeldinud soovimatuse või keelatuse oreool. Sellest on tingitud ka ansambli nimi. "Laibach on Sloveenia ajalooline nimi, mis on vahel kasutusel olnud, aga poliitilise korra muutudes jälle Ljubljanaks muudetud," jutustas ta. "Sakslased ja nende keel pole alati olnud väga populaarsed. Laibachi nime pole küll otseselt keelatud, aga see pole alati olnud tervitatav ja meile meeldib kõik, mis on soovimatu."

Novak lisas, et nende muusika on läbi aegade olnud mõjutatud filmidest ja popkunstist ning kuigi bänd teeb jõudsalt proove, kulub suur osa nende arsenalist ka improviseerimisele. "Me harjutasime palju, kuid tuurile minnes saime aru, et tegema peab veel palju muudki, nii et töö on pidevas protsessis," tunnistas. "Esmalt peab siiski sajaprotsendiliselt selge olema, et kogu kontseptsioon töötab. Alles pärast seda saab improviseerima hakata."

Juba 1980.aastatel Jugoslaavias tegutsemist alustanud ja korduvalt esinemiskeelu all olnud Laibachi liikmed on tuntud oma manifesti-mõõtu sõnavõttude poolest, millest peegeldub nii iha kui põlgust võimu vastu.