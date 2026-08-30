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Lavakast lavale | Alex Paul Pukk

Teater
Alex Paul Pukk
Alex Paul Pukk Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Teater

Tänavu lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 32. lend. Kultuuriportaal saab värskete maailma minevate näitlejate, lavastajate ja dramaturgidega tuttavaks. Vastab näitleja õppesuuna lõpetanud Alex Paul Pukk.

Kes sa oled, kust tuled, kuhu lähed?

Nüüd juba paberitega näitleja, tulen Viimsist, lähen...

Mis oli sinu elu esimene suur teatrielamus?

Esimest teatrielamust ei mäleta, aga teismelisena käisin Von Krahli tehtud "Paradiisi" lõpuks korduvalt vaatamas, kogusin selle jaoks isegi raha.

Kui sa ei oleks lavakasse sisse saanud, siis kes oleks sinust saanud?

Sommeljee, katsete viimase vooruga oligi plaan B minna Champagne regiooni korjele.

Kes on sinu lemmiknäitleja Eestist, kes välismaalt? Miks?

Ühte ei suuda, Tambet Tuisk ja Marika Vaarik meeldivad Eestist ning Sacha Baron Cohen ja Willem Defoe välismaalt. Miks? Kui ühe lausega vastata oskaksin, siis oleksin ise nii hea.

Millest tunned Eesti teatris puudust?

Energiast.

Unistuste tegelane, keda laval või ekraanil mängida?

Unistuste roll on see, mis lööks mind nagu labakäega laubale.

Mis on teater? Seleta ühe lausega.

A: Mimi mimi mi mi mimi.
B: Mo momo mo mo mo mo.

Mida sa teatrist kõige enam otsid?

Sellele küsimusele vastab Karin Allik: Alex otsib labasust, mis ülendab.

Kas elu ilma teatrita on võimalik?

Ok, teatrit on vaja küll, aga ma veel ei tea, mille pärast...

Anna mõned soovitused: üks film, üks raamat, üks lavastus.

Film: Lars Von Trieri "Melanhoolia"

Raamat: "Minima moralia"

Lavastus: Krahli uus tükk... Ise näinud ei ole, aga olen põnevil. Samas tulge vaatama Ekspeditsiooni lavastusi, need kindlasti meeldivad.

Lõpetuseks viis lühiküsimust:

1. Film või teater?

Teater.

2. Esimene või viimane rida?

Esimene või viimane etendus?

3. Sõnateater või kaasaegne etenduskunst?

Keegi ei ole mulle veel piisavalt usutavalt ära seletanud, mis neil üldse vahet on.

4. Suur saal või tubateater?

Suur saal.

5. Shakespeare või Beckett?

Shakespeare.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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