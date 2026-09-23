Loodusmuuseumi seenenäitust külastas 7580 inimest

"Oleme tänulikud kõigile pea 7600 seenesõbrale, kes meie 64. seenenäitusele jõudsid. See näitab taas, et seened on üheks eestlaste sügiseseks meelisteemaks. Kuigi seenenäitusele panime punkti, kutsume kõiki kasutama veel võimalust, et meile Tallinna vanalinna viimast korda külla tulla – juba 31. oktoobril sulgeme Laial tänaval uksed, et asuda kolima uude muuseumimajja Noblessneris," rääkis Eesti Loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks.

Muuseumi botaanik-kuraator Marja-Liisa Kämärä märkis, et tänavune seeneaasta on hea ning see võimaldas ka näitusele välja panna suure valiku väga erinevaid seeni. "Lisaks sellele, et rikkalik metsaalune võimaldas välja panna kõigi lemmikuid ja teada-tuntud liike – riisikaid, puravikke, kuke- ja kärbseseeni –, jõudsid näitusele ka näiteks meie vabatahtlike poolt seenenäituseks hoitud hiidmunad ning mürkšampinjon ja safransirmiku aedteisend, mida alati seenenäitusel ei näe," lisas ta.

Seenenäitus oli viimane näitus, mis avati Eesti Loodusmuuseumi ajaloolises aadressil Lai 29a asuvas hoones. Veel oktoobri lõpuni on võimalik külastada muuseumi püsinäitusi, aprillis avatud ajutist näitust "Üks muuseumimaja, kolm lugu" ning elamusnäitust "Tuur Maria unenägu".