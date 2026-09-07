Pildid: Paksus Margareetas avati näitus "Võidetud sõda, kaotatud kodumaa"

Eesti ja Norra ajaloolaste aastatepikkuse koostöö ning Norras Kristiansandis tegutseva Sõjaaja Meremeeste Ajaloo Keskuse uurimis- ja dokumenteerimistöö tulemusena on tuvastatud 357 Eesti meremeest, kes teenisid Teise maailmasõja ajal Norra vabadel kaubalaevadel, aidates aktiivselt kaasa liitlaste võidule. Nende eestlaste lood räägivad vaprusest, hirmust, kaotustest ja ellujäämisest.

"Lood Eesti meremeestest, kes teenisid Norra vabadel kaubalaevadel, tuletavad meelde, et liitlaste võidus ei mänginud olulist rolli üksnes sõjavägi, vaid ka mitmete riikide kaubalaevastiku meremeeste julgus ja ohverdused. Nende kogemusi jagades hoiab näitus elavana olulist osa Norra ja Eesti ühisest ajaloost ning tuletab meelde, miks vabadus ja rahvusvaheline koostöö on täna samavõrd olulised väärtused kui toona," ütles ARKIVETi Sõjaaja Meremeeste Ajaloo Keskuse juht ja ajaloolane Bjørn Tore Rosendahl.

Näitus toob külastajateni haruldased fotod, elulood, arhiivimaterjalid ja isiklikud esemed. Eesti Meremuuseumi kogusse jõudsid Jofrid and Per Goltenilt Eestist pärit meremehe Arseni Kepniku isiklikud esemed ning medalid, mille ta pälvis Norra kuningalt sõjaaegsete teenete eest.

"Meremuuseumi ülesanne on talletada ja tuua esile Eesti merenduse ning meremeestega seotud lugusid," ütles Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen. "Uus näitus toob esile ühe seni vähe käsitletud peatüki Eesti merendusajaloos – meie meremeeste teenistuse Norra vabadel kaubalaevadel Teise maailmasõja ajal. Näituse ettevalmistamise käigus meremuuseumi kogusse jõudnud erilised esemed aitavad nende inimeste lugusid veelgi vahetumalt edasi anda," lisas ta.

Näitus on avatud kuni 30. aprillini 2027 Eesti Meremuuseumi Paksus Margareetas.