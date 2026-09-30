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Sten Kauber: meid huvitas, kuidas kujuneb vaataja pilk

Muuseumid
Foto: TLÜ
Muuseumid

Ajaloomuuseumi filmimuuseumis avatud näitus "Pilk. Näitamise võim" aitab märgata võtteid ja viise, kuidas suunata vaataja pilku, ilma et ta ise seda teaks või tajuks. Näitus on mõeldud eelkõige noorele vaatajale alates 14. eluaastast.

Näitus on jagatud erinevateks tsoonideks, kus piltlikult öeldes tehakse puust ja punaseks viisid, kuidas me iga päev allume kavalatele manipulatsioonidele, mis suunavad meie tähelepanu just sinna, kuhu filmi või reklaamitegija tahab.

"Seda näitust ette valmistades meid huvitas küsimus, kuidas kujuneb vaataja pilk: mis seda mõjutab ja mida pilgul kui sellisel on üldse öelda inimese vaataja ja kogemuse kohta," selgitas näituse kuraator Sten Kauber.

"Näituse eesmärk on pakkuda vahendeid nende teemade mõistmiseks. Seda kokku pannes oleme lähtunud, et need vahendid ja väljapanekud siin näitusel oleksid noorele sihtpublikule alates 14. kuni 25. või 27. eluaastani," lisas ta.

Töörühma olid kaasatud rida nimekaid filmitegijaid, kes oma töömeetodeid tutvustavad.

"Meil on olnud rõõm kaasata näituse loomisesse nii filmitegijaid kui ka teadlasi, et luua näitusele kuus lühivideoesseed, mis on Youtube'i generatsioonile tuttav formaat. Need videoesseed käsitlevad, kuidas filmikeele erinevate vahenditega vaataja pilku suunatakse. Näiteks Tanel Toom on teinud videoessee tunnetuspunktist ja see käsitleb seda, kuidas vaataja tegelastega samastub, kellele kaasa elab ja kuidas teatud valikutega seda toetada," selgitas Kauber.

Külastaja saab ise proovida kätt ka plakatikujundajana ning digimängu abil avastada uusi vaatenurki eesti filmiklassika tõlgendamisel läbi kväärpilgu perspektiivi.

Näitus Eesti Filmimuuseumis on avatud aprilli lõpuni ning sellega kaasnevad kuraatorituurid ja muuseumitunnid.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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