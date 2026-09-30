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Kai kino toob ekraanile Peeter Simmi ja Arvo Kruusemendi olulisemad filmid

Film
Mängufilm Don Juan Tallinnas (Eesti 1971)
Mängufilm Don Juan Tallinnas (Eesti 1971) Autor/allikas: Pressimaterjalid
Film

24. ja 25. oktoobril toimub Tallinnas Kai kinos eriprogramm, mille raames jõuavad vaatajate ette kahe sel aastal meie hulgast lahkunud lavastaja Peeter Simmi ja Arvo Kruusemendi märgilisemad linalood.

Peeter Simmi filmograafiast jõuavad 24. oktoobril vaatajate ette kolm filmi: 1982. aastal valminud seiklusfilm "Arabella, mereröövli tütar"; 1980. aastal valminud "Ideaalmaastik", mille Eesti filmiajakirjanikud on valminud ka kümne läbi aegade parima kodumaise filmi hulka ning 2007. aastal valminud eluloofilm "Georg". Sissejuhatuse filmiõhtusse teeb filmiarhiivi direktor Eva Näripea.

Arvo Kruusemendi filmidest saab 25. oktoobril näha samuti kolme teost: Oskar Lutsu romaanil põhinevat 1969. aastal valminud filmi "Kevade", 1971. aastast muusikalist komöödiat "Don Juan Tallinnas" ning lõpetuseks "Naine kütab sauna" 1978. aastast, kus astub peaosas üles Ita Ever. Kruusemendi filmid juhatab sisse filmiajakirjanik Annika Koppel, kes on kirjutanud ka raamatu "Kevade. Suvi. Sügis. Arvo Kruusemendi filmid" autor.

Eriprogramm algab 24. oktoobril kell 14.00 ning Peeter Simmi filme näidatakse läbi kogu päeva, Arvo Kruusemendi kava juhatab 25. oktoobril kell 13.45 Annika Koppel.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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